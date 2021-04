BREAKING NEWS | Ce se intampla acum cu Mitrita, la cateva zile dupa ce a cerut sa plece de urgenta de la echipa lui Reghecampf

Alex Mitrita (26 de ani) a incercat sa rupa intelegerea cu Al Ahli din Arabia Saudita.

Mitrita e imprumutat in Golf de la New York City FC, care are o clauza de cumparare definitiva peste un an. Neplatit, fostul golgeter al Craiovei ar fi vrut sa anuleze deal-ul si a cerut sa plece.

Situatia s-a schimbat insa radical dupa numirea lui Reghecampf la Al Ahli. Conducerea a acceptat sa-i plateasca lui Mitrita un salariu dintre cele restante, iar romanul a fost de acord sa-si esaloneze datoriile, scrie arriadiyah.com.

Cel mai mare ziar de sport din Arabia Saudita anunta ca Mitrita va continua astfel sub comanda lui Reghe, numit recent pe banca lui Al Ahli.

Mitrita trimisese o notificare oficiala prin care cerea intreruperea contractului sau din cauza restantelor pe 3 luni, precum si a altor sume neplatite. Sefii echipei din Jeddah au vrut sa rezolve cazul Mitrita inaintea startului in Liga Campionilor Asiei. Mijlocasul a fost inclus pe lista finala pentru jocurile din cea mai importanta competitie intre cluburi din Asia.