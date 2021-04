"Sunteti prea mici pentru noi. Capul va va sta unde va vor sta si picioarele!" Fiul lui Reghecampf, mesaj incredibil dupa ce s-a scris ca tatal sau are de 8 ani o amanta! Ce a spus pustiul

Ultimele zvonuri aparute in presa nu au zdruncinat familia Prodan-Reghecampf.

Laurentiu Reghecampf Jr. (12 ani) sare in apararea familiei sale dupa zvonurile aparute in presa, conform carora tatal sau, Laurentiu Reghecampf ar fi inselat-o pe Anamaria Prodan.

Reactia baiatului vine la scurt timp dupa ce Anamaria a vorbit despre presupusa aventura a lui Reghe, dezmintind in totalitate zvonurile aparute. Reghecampf Jr. a vorbit in exclusivitate pentru www.sport.ro, sarind in apararea tatalui sau. Totodata, pustiul a avut un mesaj de avertisment pentru femeile care incearca sa le dezbine familia.

"Eu va spun tuturor atat: tatal meu, Laurentiu Reghecampf, daca se mai naste de 200 de ori, o viata perfecta va avea. M-am obisnuit cu discutiile la adresa familiei mele. Am parinti si frati fabulosi. Pe partea pe care si-au ales-o sunt foarte buni. De cand ne-am nascut, toti fratii, am auzit de la mama si de la tata ca suntem numarul 1 si sa ducem numele familiei mai departe. Trebuie sa fim mandri, sa ne respectam unul pe celalalt si pe toata lumea, in general, si trebuie sa avem grija unul de altul.

Suntem o familie mare, serioasa si profesionista in acelasi timp. Sunt tare mandru de tot ce am realizat in ultimul timp. Parintii mei sunt cei mai buni parinti din lume si cei mai seriosi din punctual meu de vedere. Sunt mandru de tatal meu care o ajuta pe mama in meserie si de mama care il ajuta pe tata mereu. Amandoi au cariere de vis, sunt recunoscuti la nivel national si international, la fel si fratii si surorile mele. Luca, fratele meu, este si el unic. De la el si de la tata am invatat sa fiu 'barbatelul' pe care il vedeti in fata voastra.

Tata m-a invatat sa respect femeile toata viata. Ma uit la tatal meu care are grija de toata familia, cum ii aduce mamei flori, zilnic. Imi spun de 1000 de ori pe zi, ca intr-o zi o sa fiu la fel ca el sau chiar mai bun. Sa-l fac mandru de tot ce m-a invatat. Tatal meu este exact cum zice mama 'modelul barbatului perfect'. Visez sa ajung ca el si ca mama.

Pe tatal meu, nimeni pe Pamant nu o sa-l vada divortat. Nu o sa vedeti ca face numele acestei familii de ras. Nu o sa-l vedeti baut prin restaurant. Nu o sa-l vedeti vorbind urat cu nimeni pe pamant. Nu o sa-l vedeti in scandaluri de orice fel, pentru ca tatal meu, Laurentiu Reghecampf, este mandria familiei noastre. Este cel mai educat barbat de pe Pamant, cel mai mare profesionist din lume.

Dragostea pe care noi o avem in familie nu o are nimeni. Ne respectam in primul rand, ne facem zilnic bucurii si dimineata si seara. Ne spunem de 1000 de ori ca ne iubim. Cand aud sau citesc toate chestiile in ziare zilnic zambesc, ma si enervez, pentru ca toti cei care incearca, barbati sau femei, sunt toti frustrati care se gudura pe langa mama sau tatal meu. Nu prezinta interes pentru noi, deloc! Nimeni si nimic pe Pamant nu o sa ne distruga. Nimeni si nimic pe Pamant nu o sa ne strice bucuria si fericirea. Nimeni si nimic pe Pamant nu o sa ne desparta nici pe noi, cei patru frati, nici pe mama de tata.

Si daca mai aud o astfel de femeie sau femei care incerca sa fie cunscute prin numele familiei mele sau sa se agate de tatal meu, le promit eu, Reghe Junior, ca le fac cunsocute si spun ce meserie au si ce fac si rad de ele in toata presa. Am tot vorbit cu tatal meu zilele astea si radea de asa femei. Imi spunea ca femeile astea care apar cu nume de Raiciu sau cum le cheama, sunt 'vai de mama lor'.

Ca femeile care se vand pe bani, care nu au facut nimic in viata lor si la 30 de ani stau si pandesc barbati se numesc 'trash' si in viata mea sa nu le bag in seama. Barbatii adevarati intorc capul de sila.

Familia mea este cea mai puternica de pe Pamant si suntem singuri impotriva tuturor. Oricum nu-l intereseaza, mai ales pe tata, alte femei de genul ala de care toti fug de ele. Nicio femei din Univers nu se compara cu mama mea. Tati stie si de asta ii zice zilnic mamei ca o iubeste si ca este sufeltul lui pereche.

Tatal meu joaca cu echipa lui Champions League, e tot ce conteaza acum pentru familia mea. Restul este cancan. Eu, Reghe Junior, sunt cel mai mare aparator al familiei. Daca simt orice femei sau barbat ca se apropie de familia mea, este jale! Sa fereasca Dumnezeu sa incerce cineva sa-mi faca ceva rau la familie ca va zic ceva de la tata, ca tata este foarte bun la istorie. Deci, voi astia care visati sa ne faceti rau, stati linistiti, ca nu contati pentru noi. Sunteti prea mici si slabi. Le transmit ceva celor care vor sa-mi atace familia: 'Capul le va sta unde le vor sta si picioarele'", a spus Reghe Junior pentru www.sport.ro.

Reactia vine la scurt timp dupa ce Anamaria Prodan a fost vazuta la volanul unui bolid de 300 000 de euro pe care l-a primit de la Reghecampf!