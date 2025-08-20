Echipa lui Xabi Alonso a controlat în totalitate partida, dar a reușit să înscrie abia în minutul 51. Kylian Mbappe a transformat un penalty obținut tot de el.



Real Madrid, victorie la limită în prima etapă din La Liga



Real Madrid a încercat să tranșeze meciul cu golul de 2-0, dar fără succes, astfel că fosta campioană a Spaniei și a Europei smulge trei puncte cu o victorie la limită pe teren propriu.

