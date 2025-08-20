GALERIE FOTO Real Madrid, debut chinuit de sezon în La Liga

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Real Madrid a câștigat meciul din prima etapă din La Liga, scor 1-0 pe teren propriu cu Osasuna.

Echipa lui Xabi Alonso a controlat în totalitate partida, dar a reușit să înscrie abia în minutul 51. Kylian Mbappe a transformat un penalty obținut tot de el.

Real Madrid, victorie la limită în prima etapă din La Liga

Real Madrid a încercat să tranșeze meciul cu golul de 2-0, dar fără succes, astfel că fosta campioană a Spaniei și a Europei smulge trei puncte cu o victorie la limită pe teren propriu.

Cei de la Osasuna au încheiat meciul în zece, după ce Abel Bretones a văzut cartonașul roșu în minutul 90+4, în urma unui fault dur.

Pentru această partidă, Xabi Alonso nu a avut la dispoziție câteva dintre starurile echipei. Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Endrick și Ferland Mendy sunt încă în proces de recuperare după accidentări.

În următoarea etapă din La Liga, Real Madrid se va deplasa pe terenul nou-promovatei Real Oviedo, care a pierdut cu Villarreal în prima etapă, scor 2-0. Osasuna va juca pe teren propriu, cu Valencia.

