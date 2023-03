Cum l-a numit Roberto Mancini pe Mateo Retegui, care a marcat două goluri în primele două meciuri la naționala Italiei

Convocat în premieră la naționala Italiei, Retegui a înscris în ambele meciuri. Mai întâi, în meciul pierdut contra Angliei, la Napoli, 1-2, iar aseară în victoria din Malta, scor 2-0.

Roberto Mancini: "Retegui a fost fundamental pentru noi"

Roberto Mancini cere timp pentru Retegui, însă deja îl numește un jucător fundamental. Selecționerul Italiei nu a fost mulțumit de prestația elevilor săi din partida cu Malta, spunând că aproape totul putea fi făcut mai bine.

"Astfel de meciuri sunt dificile, ai numai de pierdut. Sunt meciuri urâte, unde nu există spații, aversarul se retrage și nu ai voie să îți pierzi concentrarea. Am făcut unele lucruri bune, iar altele nu. Important e că am deblocat meciul și am câștigat, însă ar fi trebuit să înscriem mai mult.

Trebuie și am fi putut să facem mai mult. Ce anume? Aproape totul.

Retegui a fost fundamental pentru noi. El a fost cel care a deblocat meciul. Acum trebuie să îi dăm timp să se adapteze și să înțeleagă fotbalul nostru", a spus Roberto Mancini, potrivit Gazzetta dello Sport.

După primele două etape din grupa C a preliminariilor pentru EURO 2024, Italia se află pe locul secund, cu 3 puncte, la egalitate cu Macedonia de Nord. Lider cu punctaj maxim este Anglia, care a învins Italia (2-1) și Ucraina (2-0).