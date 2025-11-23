Semne bune are sezonul 2025-2026 pentru Răzvan Lucescu! Pentru că, în acest moment, PAOK Salonic defilează în campionatul intern, dar și în grupa de Europa League.

Astăzi, formația lui Lucescu jr și-a mai trecut un succes categoric în cont: 3-0 cu Kifisia pe teren propriu. Drumul gazdelor spre succes a fost deschis de autogolul lui Simon (43), Paradoxal însă, punctele au fost puse la adăpost abia spre finalul meciului. Pentru că atunci au venit golurile marcate de Taison (88, 90+3). Asta după ce Kifisia a rămas în zece, după eliminarea lui Sousa, în minutul 73.

Grație succesului de astăzi, PAOK a ajuns la opt victorii în ultimele zece meciuri oficiale. În campionat, echipa e pe locul 2, la două puncte de liderul Olympiakos. În Europa League, trupa pregătită de Răzvan Lucescu e pe 10 din 36, având 7 puncte strânse după patru meciuri. În Europa League, locurile 1-8 duc în optimi, iar pozițiile 9-24 asigură prezența în play-off-ul optimilor.

Pentru PAOK Salonic urmează meciul cu Brann (Norvegia), joi, de la ora 19:45.

