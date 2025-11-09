Meci agonizant pentru Răzvan Lucescu (56 de ani), în Grecia! Din mai multe motive.

PAOK Salonic a dat de Panathinaikos, în cel mai așteptat meci din etapa a 10-a, fix înainte de pauza competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale. Dacă această întâlnire n-ar fi venit acum, trupa lui Răzvan Lucescu ar fi avut o șansă în plus, de a aborda pauza, cu un șir de rezultate excelente. Pentru că, până la duelul cu Panathinaikos, PAOK avea șapte victorii succesive, în toate competițiile.

Din păcate pentru Lucescu jr, această serie s-a încheiat, în această seară.

PAOK a plătit pentru o prima repriză slabă

Pe terenul formației din Atena, PAOK a avut o prestație neașteptat de slabă, în primele 45 de minute. Atunci, au și înscris gazdele de două ori, prin Pantovic (20) și Jedvaj (31). Degeaba a redus Konstantelias din diferență, în minutul 61. Pentru că Panathinaikos a rezistat și și-a trecut în cont toate punctele grație unui succes cu 2-1.

După acest rezultat, Olympiakos a preluat șefia clasamentului cu 25 de puncte (n.r. – a câștigat în această etapă). Podiumul e completat de PAOK Salonic (23 de puncte) și de AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, cu 22 de puncte.

