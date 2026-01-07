Koșelev (32 de ani), care a jucat și în Superliga României la Poli Iași (14 meciuri în sezonul 2017-2018), a fost căpitanul lui Atromitos în partida cu PAOK și a primit cea mai mare notă de la învinși - 7.8 (Flashscore).

Makana Baku a deschis scorul pentru Atromitos, în minutul 52, după o pasă decisivă venită de la portarul moldovean Alexei Koșelev , când televiziunea încă transmitea ratarea lui PAOK din faza precedentă.

PAOK Salonic, echipa antrenată de românul Răzvan Lucescu , a învins marţi seara, la loviturile de departajare, scor 5-4, formaţia Atromitos, în play-off-ul Cupei Greciei, după 1-1 la finalul primelor 90 de minute (nu s-au jucat prelungiri), și s-a calificat în sferturile de finală.

Răzvan Lucescu, după ce a tremurat tot meciul: „Ne-am distrat cu ei, trebuia să fie 5-1!”

La finalul meciului, antrenorul român a ținut însă să evidențieze diferența de valoare uriașă dintre cele două formații, subliniind numărul mare de ocazii rarisime care ar fi putut duce la o victorie la scor în timpul regulamentar.

Deși tabela a indicat 1-1 după 90 de minute, obligând echipa din Salonic să treacă prin emoțiile loteriei penalty-urilor, tehnicianul român s-a arătat extrem de mulțumit de prestația elevilor săi. Lucescu a susținut că jocul a curs într-o singură direcție și că doar lipsa de concentrare la finalizare a ținut adversara în viață.

„Nu pot să vorbesc despre dificultate în ceea ce privește aspectul jocului. Am avut 8 ocazii clare și le-am făcut o glumă! Echipa a jucat un fotbal bun, ce puteam face mai mult? Ne-a lipsit mintea limpede. Fără exagerare, meciul trebuia să se termine 5-1”, a spus Răzvan Lucescu la finalul meciului.

Antrenorul lui PAOK a avut cuvinte de laudă pentru portarul Monastirlis, aflat la debut. Tânărul goalkeeper a fost decisiv la loviturile de departajare, asigurând calificarea. Totodată, Lucescu a analizat și primele minute bifate de noii veniți, Zafeiris și Jeremejeff.

„Despre Monastirlis pot spune că uneori apar oportunități, iar el a înșfăcat-o pe a lui. A dat încredere întregii echipe. Este o seară în care a fost erou pentru noi și o va ține minte toată viața.

În ceea ce-l privește pe Jeremejeff, deși nu a mai jucat de mult timp, sunt mulțumit de randamentul său. Se va îmbunătăți la capitolul condiție fizică. Are calitate și va ajuta echipa. Zafeiris va avea nevoie de timp pentru a găsi chimia. Ne oferă intensitate și agresivitate. Este un jucător de top și ne va ajuta foarte mult”, a mai spus Lucescu.

