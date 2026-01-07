VIDEO PAOK și Răzvan Lucescu, făcuți șah-mat în câteva secunde! Pasă de gol pentru fostul portar din Superligă și o reușită splendidă

PAOK și Răzvan Lucescu, făcuți șah-mat &icirc;n c&acirc;teva secunde! Pasă de gol pentru fostul portar din Superligă și o reușită splendidă Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa din Salonic a avut meci greu în Cupa Greciei cu Atromitos.

TAGS:
Alexei KoșelevRazvan LucescuPAOK SalonicAtromitosMakana Baku
Din articol

PAOK Salonic, echipa antrenată de românul Răzvan Lucescu, a învins marţi seara, la loviturile de departajare, scor 5-4, formaţia Atromitos, în play-off-ul Cupei Greciei, după 1-1 la finalul primelor 90 de minute (nu s-au jucat prelungiri), și s-a calificat în sferturile de finală.

Makana Baku a deschis scorul pentru Atromitos, în minutul 52, după o pasă decisivă venită de la portarul moldovean Alexei Koșelev, când televiziunea încă transmitea ratarea lui PAOK din faza precedentă.

Baku a finalizat splendid, dar suedezul Alexander Jeremejeff, noua achiziție a lui Lucescu junior, a egalat pentru PAOK imediat, în minutul 54.

Koșelev (32 de ani), care a jucat și în Superliga României la Poli Iași (14 meciuri în sezonul 2017-2018), a fost căpitanul lui Atromitos în partida cu PAOK și a primit cea mai mare notă de la învinși - 7.8 (Flashscore).

Răzvan Lucescu, după ce a tremurat tot meciul: „Ne-am distrat cu ei, trebuia să fie 5-1!”

La finalul meciului, antrenorul român a ținut însă să evidențieze diferența de valoare uriașă dintre cele două formații, subliniind numărul mare de ocazii rarisime care ar fi putut duce la o victorie la scor în timpul regulamentar.

Deși tabela a indicat 1-1 după 90 de minute, obligând echipa din Salonic să treacă prin emoțiile loteriei penalty-urilor, tehnicianul român s-a arătat extrem de mulțumit de prestația elevilor săi. Lucescu a susținut că jocul a curs într-o singură direcție și că doar lipsa de concentrare la finalizare a ținut adversara în viață.

„Nu pot să vorbesc despre dificultate în ceea ce privește aspectul jocului. Am avut 8 ocazii clare și le-am făcut o glumă! Echipa a jucat un fotbal bun, ce puteam face mai mult? Ne-a lipsit mintea limpede. Fără exagerare, meciul trebuia să se termine 5-1”, a spus Răzvan Lucescu la finalul meciului.

Antrenorul lui PAOK a avut cuvinte de laudă pentru portarul Monastirlis, aflat la debut. Tânărul goalkeeper a fost decisiv la loviturile de departajare, asigurând calificarea. Totodată, Lucescu a analizat și primele minute bifate de noii veniți, Zafeiris și Jeremejeff.

„Despre Monastirlis pot spune că uneori apar oportunități, iar el a înșfăcat-o pe a lui. A dat încredere întregii echipe. Este o seară în care a fost erou pentru noi și o va ține minte toată viața.

În ceea ce-l privește pe Jeremejeff, deși nu a mai jucat de mult timp, sunt mulțumit de randamentul său. Se va îmbunătăți la capitolul condiție fizică. Are calitate și va ajuta echipa. Zafeiris va avea nevoie de timp pentru a găsi chimia. Ne oferă intensitate și agresivitate. Este un jucător de top și ne va ajuta foarte mult”, a mai spus Lucescu.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane &icirc;n Oceanul Atlantic
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
Arne Slot, veste proastă pentru fanii lui Liverpool &icirc;naintea derby-ului cu Arsenal (joi, 22:00, VOYO)
Arne Slot, veste proastă pentru fanii lui Liverpool înaintea derby-ului cu Arsenal (joi, 22:00, VOYO)
Fotbalistul crescut de Hagi să fie noul Denis Drăguș și-a reziliat contractul cu o echipă codașă din Liga 2!
Fotbalistul crescut de Hagi să fie noul Denis Drăguș și-a reziliat contractul cu o echipă codașă din Liga 2!
Valeri Bojinov junior, fiul c&acirc;ntăreței Alisia și al fostului atacant de la City sau Juventus, l&acirc;ngă doi rom&acirc;ni &icirc;n prima ligă!
Valeri Bojinov junior, fiul cântăreței Alisia și al fostului atacant de la City sau Juventus, lângă doi români în prima ligă!
Mike Maignan s-a decis! AC Milan urmează să facă anunțul oficial
Mike Maignan s-a decis! AC Milan urmează să facă anunțul oficial
FCSB trage tare &icirc;n Antalya: Mihai Popescu, alergări la mai puțin de 3 luni după accidentarea horror
FCSB trage tare în Antalya: Mihai Popescu, alergări la mai puțin de 3 luni după accidentarea horror
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cesc Fabregas, categoric: Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu &icirc;mi place

Cesc Fabregas, categoric: "Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu îmi place"

A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: 20.000 de euro pe lună

A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: "20.000 de euro pe lună"

Fără dubii! Italienii au spus cum trebuie primit Chivu la Parma, după ce a lăsat echipa pentru a prelua Inter

Fără dubii! Italienii au spus cum trebuie primit Chivu la Parma, după ce a lăsat echipa pentru a prelua Inter

Ion Țiriac pierde șefia &icirc;n topul miliardarilor! Cine sunt rom&acirc;nii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl

Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl

Olandezii au dat verdictul &icirc;n privința lui Dennis Man: &bdquo;Trebuie să convingă mai des&rdquo;

Olandezii au dat verdictul în privința lui Dennis Man: „Trebuie să convingă mai des”

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri



Recomandarile redactiei
Arne Slot, veste proastă pentru fanii lui Liverpool &icirc;naintea derby-ului cu Arsenal (joi, 22:00, VOYO)
Arne Slot, veste proastă pentru fanii lui Liverpool înaintea derby-ului cu Arsenal (joi, 22:00, VOYO)
Valeri Bojinov junior, fiul c&acirc;ntăreței Alisia și al fostului atacant de la City sau Juventus, l&acirc;ngă doi rom&acirc;ni &icirc;n prima ligă!
Valeri Bojinov junior, fiul cântăreței Alisia și al fostului atacant de la City sau Juventus, lângă doi români în prima ligă!
Drăgușin, salariu tăiat: anunț tare neplăcut pentru internaționalul rom&acirc;n
Drăgușin, salariu tăiat: anunț tare neplăcut pentru internaționalul român
Bergodi a numit principala favorită la titlu din Superliga: Cea mai bună!
Bergodi a numit principala favorită la titlu din Superliga: "Cea mai bună!"
Fotbalistul crescut de Hagi să fie noul Denis Drăguș și-a reziliat contractul cu o echipă codașă din Liga 2!
Fotbalistul crescut de Hagi să fie noul Denis Drăguș și-a reziliat contractul cu o echipă codașă din Liga 2!
Alte subiecte de interes
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro &icirc;n Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
PAOK Salonic &rdquo;coboară&rdquo; &icirc;n Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
Ce mai face Laurențiu Brănescu la noua sa echipă din străinătate: lider &icirc;n clasament, fără să mai apere de anul trecut!
Ce mai face Laurențiu Brănescu la noua sa echipă din străinătate: lider în clasament, fără să mai apere de anul trecut!
Fix la țintă! Dorin Rotariu, gol de trei puncte pentru Atromitos
Fix la țintă! Dorin Rotariu, gol de trei puncte pentru Atromitos
CITESTE SI
O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

Motivul pentru care Donald Trump vrea at&acirc;t de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: &rdquo;Resurse minerale și energetice&rdquo;

stirileprotv Motivul pentru care Donald Trump vrea atât de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: ”Resurse minerale și energetice”

O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

stirileprotv O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!