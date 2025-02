Răzvan Lucescu (55 de ani) poate fi comparat cu Josep Guardiola (54 de ani), în acest sezon. Pentru că atât echipa sa, PAOK Salonic, cât și Manchester City, campioana Angliei, s-au dus în cap, cu niște prăbușiri zgomotoase și foarte similare.

Și coincidențele fotbalistice nu se opresc aici, în ceea ce privește comparația PAOK – City. Iată alte similitudini:

*Ambele echipe au părăsit cupele europene, săptămâna trecută.

*Atât PAOK, cât și Manchester City au fost învinse, duminică, de echipele care sunt pe locurile 1 în întrecerile din Grecia, respectiv Anglia.

*PAOK și City sunt pe 4, în campionatele lor interne, în acest moment.

Ceea ce îl diferențiază, totuși, pe Răzvan Lucescu de Josep Guardiola e analiza eșecurilor care vin pe bandă. Concret, Pep a tot spus că are o echipă neputincioasă, în acest sezon, fără a căuta scuze.

Lucescu jr, în schimb, ba a vorbit despre „fake win“ (n.r. – victorie mincinoasă), după meciul-tur, pierdut în fața FCSB-ului, ba despre „ghinion“ după înfrângerea de duminică, 1-2 cu Olympiakos.

„Avem un sezon complicat. Uneori, totul se întâmplă împotriva ta. Cu Olympiakos, noi am creat ocaziile periculoase, în prima repriză, dar, în loc să fim noi în avantaj, după primele 45 de minute, ei au avut 2-1 pe tabelă. Același lucru și în partea a doua. Noi am creat ocaziile mai mari, cu excepția ultimelor zece minute, când am rămas în zece oameni, după accidentarea lui Jonny Otto“, a fost prima parte a analizei lui Răzvan Lucescu.

Apoi, în continuarea discursului său, acesta a dat vina pe ghinion pentru înfrângerea cu liderul din campionat.

„Cine a văzut jocul a realizat că, la noi, n-a fost vorba de oboseală. De fapt, după minutul 60, evoluția echipei s-a îmbunătățit. Dar am fost loviți de ghinion pentru că, dacă n-am fi făcut ultima schimbare cu un minut mai devreme, atunci puteam să-l schimbăm pe Otto“, a spus Lucescu jr.