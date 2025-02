"Cormoranii" s-au impus cu 2-0 pe Etihad, iar acum au 11 puncte în fața celor de la Arsenal. "Tunarii" au un meci mai puțin disputat, însă se confruntă cu mari probleme de lot în acest moment al sezonului.



Ce a spus Guardiola după Manchester City - Liverpool 0-2



Managerul celor de la Manchester City, Pep Guardiola, nu este de părere că echipa sa a făcut un meci prost împotriva celor de la Liverpool. Spaniolul spune că indiferent de ce se întâmplă în acest an, Manchester City are un viitor strălucitor în față:



"Am făcut un meci bun. Nu am niciun regret, am jucat bine. Clubul are un viitor strălucitor la orizont. Acești tineri care au jucat astăzi reprezintă viitorul echipei.



Nu ar fi corect față de ceilalți jucători să spunem că acest eșec putea fi evitat dacă l-am fi avut pe Haaland în teren. Puteam să tratăm mai bine ocaziile pe care le-am avut, dar în linii mari ne-am descurcat bine. În jocul aerian nu am avut nicio șansă în fața celor de la Liverpool. Ne-a lipsit ultima pasă de fiecare dată, în rest totul a mers așa cum am plănuit



Liverpool s-a apărat foarte bine, mai ales în repriza a doua. Chiar și Salah a coborât mai mult azi, și-a ajutat mai mult colegii decât a făcut-o în alte meciuri", a declarat Pep Guardiola, conform BBC.



Media de vârstă a primului 11 folosit de Manchester City a fost de 25 de ani și 68 de zile. Doar o singură dată a mai folosit Guardiola un prim 11 atât de tânăr în mandatul său pe banca "cetățenilor". S-a întâmplat în iulie 2020, contra lui Watford.



Liverpool, de neoprit în Premier League



"Cormoranii" nu au mai avut un avans atât de mare în fruntea Premier League din sezonul 2019/2020. A fost și sezonul în care Jurgen Klopp o ducea pe Liverpool spre câștigarea mareului trofeu.



Au mai rămas 11 etape de disputat în Premier League. Diferența dintre campioana en-titre Manchester City și liderul Liverpool este acum de 20 de puncte!



După 27 de etape, Liverpool are 19 victorii, șapte remize și un singur eșec în campionat. Acesta este primul sezon în care olandezul Arne Slot se află la cârma echipei. Liverpool mai e implicată și în UEFA Champions League, respectiv în Cupa Ligii Angliei, unde s-a calificat în finală.