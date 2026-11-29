2026 se dovedește a fi un an foarte prost pentru Răzvan Lucescu, unul de care nu va dori să-și mai amintească.

Pe plan personal, a fost tragedia pierderii tatălui său, în aprilie. Firește, acesta a fost momentul cel mai dureros pentru Răzvan. Dar nici din punct de vedere profesional n-au fost mari reușite pentru Lucescu jr. Și, ce i se întâmplă acum, în Qatar, la Al-Sadd Doha, pare a fi apogeul ghinionului.

Al-Sadd, o echipă „blestemată“: accidentări grave, fotbaliști indisponibili cu lunile

Ieri, campioana din Qatar a suferit al doilea eșec succesiv, în doar patru zile. După 1-2 cu Al-Nassr Riad (Arabia Saudită), în Champions League, elevii lui Răzvan au cedat și în campionat, 0-1 cu Al-Wakrah, o echipă care venea după trei eșecuri succesive.

În urma celor două înfrângeri, criza de la Al-Sadd s-a adâncit. În Liga Campionilor, calificarea în optimi e ca și compromisă, deși mai sunt trei etape. Iar în campionat, echipa a căzut pe locul 3. Al-Sadd, care a luat ultimele trei titluri în Qatar, poate încheia etapa a 11-a, la șase puncte de lider, în funcție de ce va face Al-Rayyan.

Analizând situația actuală de la Al-Sadd, jurnalistul Najm al-Din Darwish a remarcat că echipa lui Răzvan Lucescu pare a fi „blestemată“.

„Răzvan Lucescu a ajuns să se bazeze pe un grup foarte restrâns de jucători. Aceștia sunt epuizați din punct de vedere fizic. Dovadă și ce s-a întâmplat, în partida cu Al-Wakrah, în care gazdele au deschis scorul din minutul 36, dar Al-Sadd n-a putut nici măcar egala, deși a avut o repriză și ceva la dispoziție. Desigur, când apare o criză, explicațiile sunt multiple. În cazul celor de la Al-Sadd însă, asistăm la un ghinion incredibil“, și-a început articolul jurnalistul arab.

Mai departe, acesta a trecut în revistă lista indisponibililor, la echipa lui Răzvan Lucescu.

„La Al-Sadd, putem vorbi despre misterul din spatele unor accidentări foarte grave. Rar se întâmplă ca într-o echipă, jucătorii de bază să ajungă să aibă, unul câte unul, probleme medicale atât de grave. Să luăm ultimul caz: brazilianul Giovani s-a <<rupt>>, la mijlocul săptămânii, în meciul cu Al-Nassr Riad. Verdictul: accidentare la bicepsul femural. Jucătorul va fi out trei luni. Înaintea lui, un alt brazilian, Claudinho, se accidentase la genunchi, tot în Liga Campionilor, dar în meciul cu Al-Ahli. Fotbalistul e în Germania acum, unde efectuează recuperarea. Apoi, avem cazul lui Pedro Miguel, out pentru următoarele două luni, cel puțin. Francezul Younes El Hannach e și el pacient, pentru următoarele cinci săptămâni. Cazul croatului Brozovic e altul cu adevărat bizar: a venit, a jucat un meci pentru Al-Sadd și s-a <<rupt>>. În fine, Rafa Mujica s-a accidentat, în urma cu mai multe luni, și nici acum nu poate fi folosit de Al-Sadd“, a continuat Najm Al-Din Darwish.

Răzvan Lucescu, soluții tot mai puține la dispoziție

Potrivit jurnalistului arab, cu un lot din care lipsesc foarte mulți oameni de bază, Răzvan Lucescu a ajuns într-o situație disperată.

„La Al-Sadd, greul e dus de câțiva fotbaliști, care sunt nevoiți să joace, o dată la patru, cinci zile. Vorbim despre veteranii Akram Afif, Hassan Al-Haydos sau Boualem Khoukhi. În aceste condiții, nu e de mirare că echipa a fost lovită de criză. Pur și simplu, antrenorul Răzvan Lucescu are foarte puține soluții la dispoziție, la ora actuală“, a notat ziaristul arab.

Răzvan Lucescu are două meciuri cu trofeul pe masă, în decembrie

Criza de la Al-Sadd vine într-o perioadă crucială pentru Răzvan Lucescu. Până la finalul anului, el are două partide cu trofeul pe masă. Mai întâi, va fi finala cupei, pe 14 decembrie: Al-Sadd – Al-Rayyan. Patru zile mai târziu, e programată Supercupa Qatar / Emiratelor, meci în care Al-Sadd va juca, în deplasare, cu Al-Ain.