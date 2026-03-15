Antrenorul român a evidențiat cele două fețe ale echipei sale în partida disputată duminică seara și a început conferința de presă cu un mesaj de condoleanțe după un eveniment tragic produs în Grecia.

„În primul rând, condoleanțe familiei lui Kleomenis, care a fost ucis. O nouă tragedie pentru familia PAOK. Cel mai important este să nu îl uităm și să vorbim despre el.

Știam și trăiam cu sentimentul că meciul va fi dificil. Chiar dacă a fost o săptămână «curată», am avut destui jucători de care a trebuit să avem grijă, deoarece veneau după accidentări și după o perioadă grea, cu multe meciuri. I-am avut de la început pe Konstantelias și Taison, primul lipsind o perioadă destul de lungă.

Am intrat bine în meci, să jucăm fotbal, să creăm, să presăm corect. Am marcat devreme, dar după gol ne-am pierdut poziționarea când nu aveam mingea. Ne-am complicat singuri, nu am păstrat pozițiile corecte în teren și au existat posibilități să primim atacuri periculoase.

În repriza a doua am început foarte bine, cu două goluri rapide, iar apoi am gestionat impecabil meciul. Mergem înainte, ajungem la final, așa că trebuie să fim atenți la orice detaliu. Cel mai important este să câștigi astfel de meciuri, iar astăzi am făcut-o. O victorie importantă”, a spus Răzvan Lucescu după meci.

Planul pentru titlu și Cupă

Întrebat despre modul în care echipa reușește să înscrie, Lucescu a pus totul pe seama organizării stricte și a muncii depuse la antrenamente.

„Sper, așa cum am spus și înainte, să fie toți gata înainte de începerea play-off-ului. Vorbim despre Kenny, Zivkovic și Giakoumakis, dar și despre Meite. Aceștia lipsesc acum. Trebuie să găsim forma lui Pelkas, Despodov, Michailidis, care s-au chinuit în ultima perioadă.

Este foarte bine că avem o pauză după următorul meci, pentru a ne recupera forțele. Avem în față încă șapte meciuri și finala Cupei. Acest lucru creează o motivație uriașă și dorința jucătorilor de a juca, deoarece nivelul nostru este acum de top”, a mai spus Lucescu junior.