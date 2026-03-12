Dimitris Pelkas și Jiri Pavlenka s-au antrenat normal și sunt din nou apți de joc.

Cei doi fotbaliști ridicaseră treptat ritmul în ultima perioadă, iar participarea lor la antrenamente la nivel maxim îi mai reduce din problemele de lot tehnicianului român. Alți trei jucători, Jonny, Giakoumakis și Zivkovic, continuă programul de recuperare și rămân în afara terenului.

Pregătiri intense pentru următorul meci

„Fotbalul a fost în prim-plan la antrenamentul de joi (12.03) de la Nea Mesimvria, jucătorii lucrând la toate capitolele în vederea meciului cu Levadiakos. Programul a început cu încălzirea, au urmat jocuri de posesie, exerciții tactice, iar în ultima parte s-a desfășurat un turneu în trei echipe.

Dimitris Pelkas și Jiri Pavlenka s-au antrenat normal cu echipa, în timp ce Jonny, Giorgos Giakoumakis și Andrija Zivkovic au făcut tratament. Vineri (13.03), PAOK se va antrena la ora 11:00”, a transmis clubul.