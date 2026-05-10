Război pe piața transferurilor: PSG vrea să fure principala țintă a Barcelonei

Clubul francez se pregătește pentru posibile schimbări în lot imediat după încheierea sezonului 2025/26. Oficialii campioanei din Hexagon anticipează eventuale plecări din linia ofensivă, nume precum Bradley Barcola, Goncalo Ramos sau Lee Kang-in fiind pe lista jucătorilor care ar putea părăsi echipa în această vară. Astfel, conducerea caută din timp alternative de top pentru a menține forța grupării care luptă să își apere trofeul Ligii Campionilor și să câștige un nou titlu în Ligue 1.

Discuții începute pentru Julian Alvarez

Potrivit jurnalistului Djamel, PSG a demarat deja tratativele cu reprezentanții lui Julian Alvarez, negocierile fiind în desfășurare de mai multe săptămâni. Antrenorul Luis Enrique este cel care a cerut aducerea campionului mondial, tehnicianul spaniol dorindu-l pe jucător încă de acum doi ani. El consideră că flexibilitatea, intensitatea și eficiența în fața porții arătate de argentinian se pliază perfect pe sistemul său de joc.

În prezent, fotbalistul traversează un nou sezon excelent în tricoul lui Atletico Madrid. Alvarez a adunat 49 de prezențe în toate competițiile, reușind să marcheze 20 de goluri și să ofere nouă pase decisive.