Aryna Sabalenka, marea norocoasă a fazei sferturilor US Open 2025
Printr-o succesiune de evenimente nefericite pentru Marketa Vondrousova, jucătoarea cehă a fost nevoită să se retragă înaintea sfertului de finală pe care îl avea programat cu Aryna Sabalenka.
Abandonul Vondrousovei a însemnat un plus de $600,000 pentru Sabalenka, fără ca prima jucătoare a lumii să se prezinte la meci.
$1,260,000 și-a asigurat Aryna Sabalenka la Flushing Meadows, unde o va întâlni pe Jessica Pegula în semifinale, într-o reeditare a finalei de anul trecut. Atunci, Sabalenka s-a impus în două seturi, 7-5, 7-5.
Pentru al doilea loc în finala US Open 2025 se vor lupta Naomi Osaka și Amanda Anisimova.
Pentru prima dată în ultimii patruzeci și patru de ani, toate sfertfinalistele unui turneu de mare șlem au în palmares cel puțin o finală de Grand Slam jucată.
Imprevizibilitatea în rezultate a fost departe de a fi un factor decisiv în competiția feminină a ediției 2025 a Openului American.
Nu mai e loc pentru debutante: toate sfertfinalistele US Open 2025 au jucat măcar o finală de Grand Slam
Acest aspect surprinde, deoarece US Open-ul aducea în martea parte a anilor surprize uriașe, pe fondul oboselii acuzate de jucători, în partea finală a sezonului.
Pentru prima dată în istoria US Open, în Era Open, turneul feminin nu vede vreo sfertfinalistă fără experiență într-o finală de întrecere majoră, notează OptaAce.
Rezultatul are loc chiar în turneul de mare șlem unde Flavia Pennetta și-a obținut singurul succes major al carierei, iar, după ea, au urmat Bianca Andreescu și Emma Răducanu, pe lista câștigătoarelor-surpriză.
Sfertfinalistele US Open 2025
- Aryna Sabalenka - triplă campioană de Grand Slam
- Marketa Vondrousova - campioană Wimbledon în 2023
- Iga Swiatek - de șase ori câștigătoare în turneele de mare șlem
- Amanda Anisimova - finalistă Wimbledon în acest an
- Karolina Muchova - finalistă Roland Garros în 2023
- Naomi Osaka - cvadruplă campioană de Grand Slam
- Jessica Pegula - finalistă US Open în 2024
- Barbora Krejcikova - dublă campioană de turneu de mare șlem