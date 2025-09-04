Aryna Sabalenka, marea norocoasă a fazei sferturilor US Open 2025

Printr-o succesiune de evenimente nefericite pentru Marketa Vondrousova, jucătoarea cehă a fost nevoită să se retragă înaintea sfertului de finală pe care îl avea programat cu Aryna Sabalenka.

Abandonul Vondrousovei a însemnat un plus de $600,000 pentru Sabalenka, fără ca prima jucătoare a lumii să se prezinte la meci.

$1,260,000 și-a asigurat Aryna Sabalenka la Flushing Meadows, unde o va întâlni pe Jessica Pegula în semifinale, într-o reeditare a finalei de anul trecut. Atunci, Sabalenka s-a impus în două seturi, 7-5, 7-5.

Pentru al doilea loc în finala US Open 2025 se vor lupta Naomi Osaka și Amanda Anisimova.

