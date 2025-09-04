GALERIE FOTO Noroc chior: cum a câștigat Sabalenka $600,000 fără să miște un deget

Noroc chior: cum a c&acirc;știgat Sabalenka $600,000 fără să miște un deget Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sabalenka, privilegiu uriaș înaintea sfârșitului Openului American 2025.

TAGS:
US Open 2025Tenis WTAAryna Sabalenkabani
Din articol

Aryna Sabalenka, marea norocoasă a fazei sferturilor US Open 2025

Printr-o succesiune de evenimente nefericite pentru Marketa Vondrousova, jucătoarea cehă a fost nevoită să se retragă înaintea sfertului de finală pe care îl avea programat cu Aryna Sabalenka.

Abandonul Vondrousovei a însemnat un plus de $600,000 pentru Sabalenka, fără ca prima jucătoare a lumii să se prezinte la meci.

$1,260,000 și-a asigurat Aryna Sabalenka la Flushing Meadows, unde o va întâlni pe Jessica Pegula în semifinale, într-o reeditare a finalei de anul trecut. Atunci, Sabalenka s-a impus în două seturi, 7-5, 7-5.

Pentru al doilea loc în finala US Open 2025 se vor lupta Naomi Osaka și Amanda Anisimova.

Aryna Sabalenka

  • Aryna sabalenka uso 25
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Pentru prima dată în ultimii patruzeci și patru de ani, toate sfertfinalistele unui turneu de mare șlem au în palmares cel puțin o finală de Grand Slam jucată.

Imprevizibilitatea în rezultate a fost departe de a fi un factor decisiv în competiția feminină a ediției 2025 a Openului American.

Nu mai e loc pentru debutante: toate sfertfinalistele US Open 2025 au jucat măcar o finală de Grand Slam

Acest aspect surprinde, deoarece US Open-ul aducea în martea parte a anilor surprize uriașe, pe fondul oboselii acuzate de jucători, în partea finală a sezonului.

Pentru prima dată în istoria US Open, în Era Open, turneul feminin nu vede vreo sfertfinalistă fără experiență într-o finală de întrecere majoră, notează OptaAce.

Rezultatul are loc chiar în turneul de mare șlem unde Flavia Pennetta și-a obținut singurul succes major al carierei, iar, după ea, au urmat Bianca Andreescu și Emma Răducanu, pe lista câștigătoarelor-surpriză.

Sfertfinalistele US Open 2025

  • Aryna Sabalenka - triplă campioană de Grand Slam
  • Marketa Vondrousova - campioană Wimbledon în 2023
  • Iga Swiatek - de șase ori câștigătoare în turneele de mare șlem
  • Amanda Anisimova - finalistă Wimbledon în acest an
  • Karolina Muchova - finalistă Roland Garros în 2023
  • Naomi Osaka - cvadruplă campioană de Grand Slam
  • Jessica Pegula - finalistă US Open în 2024
  • Barbora Krejcikova - dublă campioană de turneu de mare șlem
Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați înaintea tragediei soldate cu 15 decese
De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați &icirc;naintea tragediei soldate cu 15 decese
ULTIMELE STIRI
Pe cine a transferat CFR Cluj: Zouma, titular la o retrogradată din Arabia Saudită, a jucat ultima dată &icirc;n fotbalul mare acum 16 luni
Pe cine a transferat CFR Cluj: Zouma, titular la o retrogradată din Arabia Saudită, a jucat ultima dată în fotbalul mare acum 16 luni
Jurnaliștii de la The Athletic, surprinși de cazul Drăgușin: O decizie curioasă a lui Tottenham
Jurnaliștii de la The Athletic, surprinși de cazul Drăgușin: "O decizie curioasă a lui Tottenham"
C&acirc;t costă să vezi Rom&acirc;nia, la Mondiale, dacă ne calificăm: FIFA &icirc;ncepe v&acirc;nzarea biletelor
Cât costă să vezi România, la Mondiale, dacă ne calificăm: FIFA începe vânzarea biletelor
Veste bună pentru FCSB! Adversara roș-albaștilor din Europa League nu mai inspiră &icirc;ncredere: &rdquo;Nu am absolut deloc speranțe!&rdquo;
Veste bună pentru FCSB! Adversara roș-albaștilor din Europa League nu mai inspiră încredere: ”Nu am absolut deloc speranțe!”
Top! C&acirc;ți fotbaliști și antrenori rom&acirc;ni din străinătate vor evolua &icirc;n grupele Champions League, Europa League și Conference League
Top! Câți fotbaliști și antrenori români din străinătate vor evolua în grupele Champions League, Europa League și Conference League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: &bdquo;Banii pe loc!&ldquo;

Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: „Banii pe loc!“

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000&euro;

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000€

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: &bdquo;Se ocupă MM!&rdquo;

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: „Se ocupă MM!”

Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: &rdquo;&Icirc;mi place. M-a sunat cineva&rdquo;

Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: ”Îmi place. M-a sunat cineva”

Radu Drăgușin, OUT! Decizia luată de Tottenham

Radu Drăgușin, OUT! Decizia luată de Tottenham

Transformarea lui Dwayne Johnson: &bdquo;Unde s-au dus mușchii lui?!?&ldquo;

Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“

CITESTE SI
Ilie Bolojan: &bdquo;Cel puţin o treime&rdquo; din comunele din Rom&acirc;nia nu acoperă nici măcar salariile din veniturile &icirc;ncasate

stirileprotv Ilie Bolojan: „Cel puţin o treime” din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate

&rdquo;Sunt at&acirc;t de frumoasă &icirc;nc&acirc;t bărbații nu vor să fie cu mine&rdquo;. Modelul suedez care se pl&acirc;nge de abstinență

protv ”Sunt atât de frumoasă încât bărbații nu vor să fie cu mine”. Modelul suedez care se plânge de abstinență

De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați &icirc;naintea tragediei soldate cu 15 decese

stirileprotv De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați înaintea tragediei soldate cu 15 decese

Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

stirileprotv Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!