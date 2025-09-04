Cum l-a pomenit Swiatek pe Nadal când a fost întrebată de ce le oferă fanilor prosoape cu transpirație

Constanța Igăi Swiatek în rezultate uimește pe toată lumea. Campioană la Cincinnati și sfertfinalistă în Openul American, jucătoarea poloneză a ajuns la 53 de victorii, dintr-un total de 65 de partide jucate până acum, în 2025.

Cum imprevizibilitatea a scăzut pe teren, jurnaliștii au căutat alte subiecte de interes pentru fani, în ceea ce privește situația numărului 2 WTA la New York.

Iga Swiatek a câștigat US Open o singură dată, în 2022

Unul dintre aceștia a chestionat-o pe Iga Swiatek referitor la prosoapele cu transpirație pe care le oferă fanilor.

„Nu e ciudat că oamenii vor prosoapele tale transpirate?”, a fost întrebată Iga Swiatek, în cea mai recentă conferință de presă susținută în SUA.

„Nu, pentru că și mie mi-ar fi plăcut să am un prosop transpirat de la Rafael Nadal, când eram copil,” a replicat Iga Swiatek.

„Ciudat e atunci când arunc un prosop spre un copil, iar un adult se repezește și înșfacă prosopul înaintea copilului,” a mai spus poloneza.

