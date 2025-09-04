Cum l-a pomenit Swiatek pe Nadal când a fost întrebată de ce le oferă fanilor prosoape cu transpirație

Cum l-a pomenit Swiatek pe Nadal când a fost întrebată de ce le oferă fanilor prosoape cu transpirație Tenis
Iga Swiatek l-a amintit pe Rafael Nadal când a fost întrebată despre prosoapele transpirate pe care le oferă fanilor, după meciuri.

Iga Swiatek US Open 2025 prosop Tenis WTA rafael nadal
Constanța Igăi Swiatek în rezultate uimește pe toată lumea. Campioană la Cincinnati și sfertfinalistă în Openul American, jucătoarea poloneză a ajuns la 53 de victorii, dintr-un total de 65 de partide jucate până acum, în 2025.

Cum imprevizibilitatea a scăzut pe teren, jurnaliștii au căutat alte subiecte de interes pentru fani, în ceea ce privește situația numărului 2 WTA la New York.

Iga Swiatek a câștigat US Open o singură dată, în 2022

Unul dintre aceștia a chestionat-o pe Iga Swiatek referitor la prosoapele cu transpirație pe care le oferă fanilor.

„Nu e ciudat că oamenii vor prosoapele tale transpirate?”, a fost întrebată Iga Swiatek, în cea mai recentă conferință de presă susținută în SUA.

„Nu, pentru că și mie mi-ar fi plăcut să am un prosop transpirat de la Rafael Nadal, când eram copil,” a replicat Iga Swiatek.

„Ciudat e atunci când arunc un prosop spre un copil, iar un adult se repezește și înșfacă prosopul înaintea copilului,” a mai spus poloneza.

Iga Swiatek

  • Iga swiatek bucurie uso 25
Iga Swiatek și prosoapele, povestea care îi aduce succes în 2025

Este al doilea turneu de mare șlem consecutiv în care Iga Swiatek - pe fondul unor jocuri solide, care reduc imprevizibilitatea - ajunge cunoscută în relație cu prosoapele folosite în timpul partidelor.

Pe iarba de la Wimbledon, unde a încheiat întrecerea cu un 6-0, 6-0 istoric, în fața Amandei Anisimova, Iga Swiatek a fost întrebată în mai multe rânduri de ce își îndeasă în geantă prosoape Wimbledon, puse la dispoziție de organizatori.

Iga Swiatek a lămurit situația, afirmând că mulți apropiați și prieteni îi cer să le aducă prosoapele oficiale ale turneelor de mare șlem, în consecință are impresia că nu dispune niciodată de un număr suficient de prosoape.

Rafael Nadal

  • Rafael nadal lacrimi 2025
