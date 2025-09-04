Nick Kyrgios și Aryna Sabalenka vor consuma un nou episod al „bătăliei sexelor” în tenis, în ianuarie 2026, la Hong Kong, în deschiderea turneului ATP 250, programat să înceapă în a cincea zi a anului viitor.

Partida aduce aminte de întâlnirea dintre Billie Jean King și Bobby Riggs, din 1973, când acesta din urmă a fost învins cu 6-4, 6-3, 6-3, dar nu înainte de a lansa o mulțime de comentarii la adresa oponentei.

Kyrgios - Sabalenka, episodul IV al „Bătăliei sexelor” în tenis

În stil similar, Nick Kyrgios a început deja seria atacurilor de la distanță: „Sabalenka e grozavă, o personalitate incredibilă. E tipul de jucătoare care chiar crede că va câștiga acest meci. Dar nu mă va bate.

Credeți că va fi nevoie să dau 100%? O să fiu concentrat. Reprezint echipa masculină. Probabil că va fi 6-2,” a spus Kyrgios într-un dialog cu Bublik, în emisiunea „Ceai cu Bublik.”

„Eu nu te-aș alege pe tine ca să reprezinți bărbații,” i-a transmis Bublik lui Kyrgios, comunicându-i că nu are încredere maximă în el cu privire la seriozitatea cu care va aborda acest meci.

„Internetul va exploda în cazul în care pierzi,” l-a prevenit Bublik pe tenismenul din Canberra, care l-a asigurat că „se va descurca.”

