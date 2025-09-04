GALERIE FOTO „Bătălia sexelor” se întoarce: Kyrgios a început deja să o tachineze pe Sabalenka. Când va avea loc meciul

&bdquo;Bătălia sexelor&rdquo; se &icirc;ntoarce: Kyrgios a &icirc;nceput deja să o tachineze pe Sabalenka. C&acirc;nd va avea loc meciul Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Nick Kyrgios și Aryna Sabalenka și-au programat meci direct în Hong Kong.

TAGS:
Nick KyrgiosAryna SabalenkaBătălia sexelorTenis WTA
Din articol

Nick Kyrgios și Aryna Sabalenka vor consuma un nou episod al „bătăliei sexelor” în tenis, în ianuarie 2026, la Hong Kong, în deschiderea turneului ATP 250, programat să înceapă în a cincea zi a anului viitor.

Partida aduce aminte de întâlnirea dintre Billie Jean King și Bobby Riggs, din 1973, când acesta din urmă a fost învins cu 6-4, 6-3, 6-3, dar nu înainte de a lansa o mulțime de comentarii la adresa oponentei.

Kyrgios - Sabalenka, episodul IV al „Bătăliei sexelor” în tenis

În stil similar, Nick Kyrgios a început deja seria atacurilor de la distanță: „Sabalenka e grozavă, o personalitate incredibilă. E tipul de jucătoare care chiar crede că va câștiga acest meci. Dar nu mă va bate.

Credeți că va fi nevoie să dau 100%? O să fiu concentrat. Reprezint echipa masculină. Probabil că va fi 6-2,” a spus Kyrgios într-un dialog cu Bublik, în emisiunea „Ceai cu Bublik.”

„Eu nu te-aș alege pe tine ca să reprezinți bărbații,” i-a transmis Bublik lui Kyrgios, comunicându-i că nu are încredere maximă în el cu privire la seriozitatea cu care va aborda acest meci.

„Internetul va exploda în cazul în care pierzi,” l-a prevenit Bublik pe tenismenul din Canberra, care l-a asigurat că „se va descurca.”

Rezultatele înregistrate în „bătăliile sexelor”

În mai 1973, Bobby Riggs a învins-o cu 6-2, 6-1 pe Margaret Court și a avut încredere totală în abilitatea sa de a replica performanța în fața adversarei Billie Jean King, trei luni mai târziu.

Doar că Billie Jean King s-a impus în minimum de seturi, 6-4, 6-3, 6-3, luând marele premiu de $100,000 pus în jocul cu o audiență globală de 90 de milioane de telespectatori.

Aproape două decenii mai târziu, în 1992, Jimmy Connors a fost mai bun decât Martina Navratilova, într-un duel încheiat 7-5, 6-2.

Aryna Sabalenka

  • Aryna sabalenka uso 25
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Nick Kyrgios

  • Nick kyrgios miami 2025 hard rock
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bogdan Ivan: „România mai are patru luni până în momentul în care trebuie să-şi închidă minele și centralele pe cărbune”
Bogdan Ivan: &bdquo;Rom&acirc;nia mai are patru luni p&acirc;nă &icirc;n momentul &icirc;n care trebuie să-şi &icirc;nchidă minele și centralele pe cărbune&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Dinamo vrea să transfere un jucător de la CFR Cluj! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu
Dinamo vrea să transfere un jucător de la CFR Cluj! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu
Spectacol &icirc;n preliminariile CM 2026! Surpriză &icirc;n Slovacia - Germania, Belgia și Spania au defilat
Spectacol în preliminariile CM 2026! Surpriză în Slovacia - Germania, Belgia și Spania au defilat
Culisele transferului lui Kurt Zouma la CFR Cluj: &rdquo;A avut &icirc;nt&acirc;lniri directe cu el&rdquo;
Culisele transferului lui Kurt Zouma la CFR Cluj: ”A avut întâlniri directe cu el”
FCSB a pus &icirc;n v&acirc;nzare pachetele pentru partidele din Europa League! C&acirc;t costă
FCSB a pus în vânzare pachetele pentru partidele din Europa League! Cât costă
&bdquo;Reghe&ldquo; a debutat pe banca lui Al-Hilal Omdurman! C&acirc;t s-a terminat duelul cu Mogadishu City
„Reghe“ a debutat pe banca lui Al-Hilal Omdurman! Cât s-a terminat duelul cu Mogadishu City
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Louis Munteanu, la preț-promo pentru FCSB: dezvăluirea lui Gigi Becali

Louis Munteanu, la preț-promo pentru FCSB: dezvăluirea lui Gigi Becali

Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!

Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!

I-a dat imediat răspunsul lui Gigi Becali! Varga a lămurit tot despre &bdquo;afacerea&rdquo; Munteanu

I-a dat imediat răspunsul lui Gigi Becali! Varga a lămurit tot despre „afacerea” Munteanu

FCSB, sancțiune usturătoare: amendă și &icirc;nchiderea partială a stadionului. Explicația deciziei

FCSB, sancțiune usturătoare: amendă și închiderea partială a stadionului. Explicația deciziei

The Sun a descris &icirc;n două cuvinte mutarea lui Kurt Zouma la CFR Cluj

The Sun a descris în două cuvinte mutarea lui Kurt Zouma la CFR Cluj

Fotbalistul care are &bdquo;interzis&rdquo; la națională. Mircea Lucescu: &bdquo;Prefer să nu-l mai chem&rdquo;

Fotbalistul care are „interzis” la națională. Mircea Lucescu: „Prefer să nu-l mai chem”

CITESTE SI
Bogdan Ivan: &bdquo;Rom&acirc;nia mai are patru luni p&acirc;nă &icirc;n momentul &icirc;n care trebuie să-şi &icirc;nchidă minele și centralele pe cărbune&rdquo;

stirileprotv Bogdan Ivan: „România mai are patru luni până în momentul în care trebuie să-şi închidă minele și centralele pe cărbune”

&rdquo;Sunt at&acirc;t de frumoasă &icirc;nc&acirc;t bărbații nu vor să fie cu mine&rdquo;. Modelul suedez care se pl&acirc;nge de abstinență

protv ”Sunt atât de frumoasă încât bărbații nu vor să fie cu mine”. Modelul suedez care se plânge de abstinență

Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

stirileprotv Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

&Icirc;n prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc &icirc;n lupta dintre profesori și schimbările din sistem

stirileprotv În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!