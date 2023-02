Christian Atsu (31 de ani) ar fi în continuare prins sub dărâmături, cu toate că acum două zile s-a anunțat că a fost găsit în viață. Ghanezul care joacă pentru Hatayspor se afla la etajul 9 dintr-un bloc cu 11 etaje în momentul cutremurului.

Luni seară, publicația portugheză A Bola a scris că Atsu a fost salvat și internat la spital cu răni la picioare și probleme respiratorii. Din păcate, informația nu se confirmă, în ciuda faptului că și vicepreședintele clubului Hatayspor, Mustafa Ozat, a spus că jucătorul ghanez a fost găsit.

Atsu e încă dispărut! Medicul a fost la spital și nu l-a găsit

Pe 8 februarie, medicul lui Hatayspor, Gurbey Kahveci, a dezvăluit că a mers la spitalul local și nu l-a găsit pe Atsu. Se pare că ghanezul a fost confundat cu altă persoană. „Am fost și nu era. Pentru moment, trebuie să acceptăm că atât Atsu, cât și directorul nostru sportiv, Taner Savut, sunt dispăruți”, a declarat medicul.

Fostul jucător de la Chelsea și Newcastle e căutat în continuare, fapt confirmat și de fostul său coechipier de la naționala Ghanei, Mubarak Wakaso. „Facem tot posibilul să-l localizăm pe Christian”, a scris Wakaso pe rețelele de socializare.

Nici agentul jucătorului nu știe nimic despre Atsu, potrivit jurnalistului ghanez Fentuo Tahiru. „Nimeni nu știe unde este, nici măcar oficialii clubului”, a scris ziaristul african pe contul său de Twitter.

Și Volkan Demirel, antrenorul lui Hatayspor, a dezmințit zvonul că Atsu ar fi fost găsit. „Vă rog să nu scrieți că e salvat, dacă nu sunteți siguri. Omul are speranțe, familie, dureri și toate cresc. Momentan nu avem vești despre Atsu și Taner. Nu sunt la spital, trecem prin momente grele”, a zis tehnicianul, citat de Hurriyet.

Ce a făcut Atsu înainte de cutremur

Clădirea în care Atsu se afla la momentul cutremurului izbucnit luni dimineața este complet distrusă. Agentul său, Nana Sechere, a explicat că fotbalistul, care duminică a marcat golul victoriei în meciul echipei sale cu Kasimpașa, a ajuns în apartamentul lui cu 20 de minute înaintea cutremurului.

„A jucat poker cu niște colegi până la 3:30 AM, în apartamentul unui prieten. De acolo până la el acasă a făcut cam jumătate de oră. A ajuns la 4, iar cutremurul a început 20 de minute mai târziu. Nu am știut nimic până la 5 dimineața, când un oficial al clubului m-a sunat să mă întrebe dacă știu ceva despre el”, a zis agentul, citat de The Mirror.

Sechere a mai spus că speră că Atsu nu dormea deja în momentul în care a început cutremurul. „Marți mi-au zis că se află în spital și e stabil. Nu avea telefonul la el, așa că nu am vorbit cu el”, a mai declarat agentul fotbalistului.

Atsu joacă în Turcia din 2022. Este căsătorit și are trei copii, doi băieți și o fată. Jucătorul este credincios și adesea postează citate din Biblie pe rețelele de socializare. De-a lungul carierei sale, a adunat 65 de selecții și nouă goluri pentru Ghana.