La finalul anului 2022, ”câinii” au așteptat un răspuns favorabil pentru a evolua pe arena ”Arcul de Triumf”. Acest lucru s-a și întâmplat, la meciul cu Sepsi, din Cupa României (2-3).

Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, spune că un meci disputat în ”casa rugby-ului” ar fi destul de costisitor, mai ales că ”roș-albii” trec printr-o perioadă delicată din punct de vedere financiar. După meciul cu Sepsi, în care ”câinii” au avut peste 6.000 de spectatori în tribune, clubul a avut un profit de ”câteva mii de lei”.

Șeful lui Dinamo spune că ar putea închiria din nou cocheta arenă ”Arcul de Triumf” doar dacă fanii vor veni într-un număr mare la stadion. Dinamo nu își permite să iasă ”pe minus”, pentru că are nevoie de o sumă uriașă ca să obțină licența pentru sezonul următor, iar o asistență impresionantă ar acoperi costurile organizării unei partide.

Vlad Iacob: ”Un meci organizat pe 'Arcul de Triumf' este extrem de costisitor”

„Ne dorim acest lucru, însă depindem de situația financiară a clubului. Un meci organizat acolo, din punctul meu de vedere, este extrem de costisitor. Este, probabil, stadionul cu cel mai mare preț per loc. În urma partidei cu Sepsi, unde am avut, dacă țin minte bine, în jur de 6.000 de spectatori, am reușit să ne scoatem costurile la limită și am ieșit cu un profit de câteva mii de lei.

Din punctul meu de vedere, stadionul este foarte scump, dar dacă suporterii dinamoviști vor reuși să-l umple, putem obține un mic profit la fiecare meci disputat acolo. O să luăm legătura cu cei responsabili să vedem dacă vom reuși să jucăm acolo și în retur. Este una dintre prioritățile mele. Organizarea unui meci acolo costă destul de mult”, a spus Vlad Iacob, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru SPORT.RO.

Dinamo se bate la play-off. Ce dueluri au ”câinii” în ultimele trei etape

În 2023, Dinamo va juca două meciuri ”acasă”, cu ultimele două clasate, Unirea Constanța și Politehnica Timișoara, și un singur meci în deplasare, cu CSC 1599 Șelimbăr.

Dinamo are 24 de puncte și este la un singur punct distanță de următoarea clasată, Csikszereda Miercurea Ciuc. Gloria Buzău este pe locul șase, cu 26 de puncte, iar Unirea Dej ocupă locul cinci, cu 27 de puncte și fără victorie în ultimele cinci etape.