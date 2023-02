A murit Miroslav Blazevic. Legendarul antrenor a eliminat România și a dus naționala Croației pe locul 3 la Cupa Mondială din 1998

Miroslav Blazevic, fost selecţioner al naţionalei Croaţiei, a încetat din viaţă, miercuri, la Zagreb, la vârsta de 87 de ani. El ar fi împlinit vineri 88 de ani.

Tehnicianul a pierdut lupta cu cancerul, cu care a fost diagnosticat în 2011.

Blazevic a înregistrat cel mai mare succes al carierei sale cu echipa Croaţiei, la Cupa Mondială din 1998: locul 3. A antrenat Croaţia în perioada 1994-2000.

A mai pregătit trei selecţionate: Elveţia (1976), Iran (2001) şi Bosnia (2008-2009).

Legendary #Croatia head coach Miroslav Ćiro Blažević has died today in Zagreb????????????

May he rest in peace.#HNS would like to express the deepest condolences to his loved ones, on behalf of the entire Croatian football family, which lost the "coach of all coaches"???????????? pic.twitter.com/P9JKmLEwow