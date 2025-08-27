„Super Dan”, antrenorul care a adus trofee pe bandă rulantă în Gruia, trece acum printr-o perioadă dificilă, afectată și de probleme personale.



Ricardo Cadu, unul dintre simbolurile CFR-ului, a reacționat imediat după despărțirea antrenorului. Fostul fundaș portughez crede că responsabilitatea nu este a lui Petrescu, ci a jucătorilor actuali, pe care îi consideră sub nivelul pretențiilor clubului.



Ricardo Cadu sare în apărarea lui Dan Petrescu după demisia de la CFR



„Am crezut că CFR putea să facă o echipă mai bună, care să intre în grupe. Nu puteam spune că o formație din Suedia ar putea câștiga 7-2 cu CFR. Problema nu e la antrenor. E la jucători. Sunt jucători care nu au calitate să fie la CFR. Nu au valoare”, a spus Cadu, conform DigiSport.



După eșecul usturător cu Hacken, Dan Petrescu și-a anunțat plecarea, iar conducerea a apelat din nou la Andrea Mandorlini, italianul care a mai pregătit echipa în trecut.



Cadu, un simbol al CFR-ului din Gruia



Ajuns în România în 2006, Ricardo Cadu a rămas opt ani la CFR Cluj, unde a devenit unul dintre cei mai apreciați străini din istoria clubului. A bifat 250 de meciuri și 30 de goluri pentru „feroviari”, cucerind 7 trofee: trei titluri de campion, două Cupe și două Supercupe ale României.

