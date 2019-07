"Raha*urile astea isi distrag atentia de la joc!" Messi, iesire rara dupa infrangerea Argentinei cu Brazilia! S-a luat de arbitru si l-a acuzat de furt calificat

Leo Messi a ratat o noua sansa de a castiga un trofeu cu nationala tarii sale. Argentina a fost invinsa azi-noapte in semifinalele Copa America 2019, la Belo Horizonte, de Brazilia, scor 0-2. Gabi Jesus (19) si Roberto Firmino (71) au marcat golurile victoriei obtinute de Selecao.



La finalul partidei de la Belo Horizonte, Messi a iesit la declaratii. Un lucru rar s-a intamplat. El s-a luat de arbitrul semifinalei.

Messi si-a exprimat dezamagirea legata de eliminare, dar a pus infrangerea si pe seama arbitrului.

"Nu au fost mai buni ca noi! Au inscris repede, iar al doilea gol a venit dintr-o faza la care noi trebuia sa primim penalty!

Arbitrii au luat foarte multe decizii controversate, nici macar nu au solicitat interventia VAR, e incredibil!

Asa au procedat inca de la inceput. La primul contact au fluierat in favoarea Braziliei, iar rahaturile astea ne distrag atentia de la joc! Pe toata durata turneului au fluierat tot felul de henturi inexistente, penalty-uri la fel, faulturi, tot felul de prostii! Astazi au refuzat sa foloseasca VAR", a spus Messi!

#Messi: They were using it in all the Copa America and today they did not go to the VAR, a crazy thing, I hope the Conmebol does something with this type of arbitration, it gives you anger, because all the boludeces went for them. pic.twitter.com/y3gejSyPWu