LIKE A BOSS! Cum arata masina de 250.000 euro pe care si-a cumparat-o Ionut Radu in Italia! Portarul nationalei U21 atrage toate privirile

Ionut Radu conduce un bolid de superlux!

Ionut Radu a fost unul dintre eroii Romaniei la EURO U21. Portarul, care este si capitanul echipei, este unul dintre factorii motivationali ai vestiarului si a aratat de-a lungul timpului ca este facut dintr-un aluat special! El are intotdeauna cuvintele la el, dar mai presus de asta are paradele. Radu a impresionat prin calitatile sale de pe teren si i-a facut pe italienii de la Inter sa il rascumpere de la Genoa.

Ionut Radu a explodat in ultimul an

Ionut Radu a explodat in ultimul sezon. In varsta de 22 de ani, portarul a devenit titular in Serie A si a impresionat in poarta echipei Genoa. El i-a determinat pe sefii Interului sa il rascumpere cu o suma foarte mare, de 12.000.000 euro!

Radu va juca sub forma de imprumut la Genoa in sezonul viitor, intrucat Inter vrea sa-l mai tina un an pe slovenul Handanovic. Din 2020, Radu ar putea fi titular pe Giuseppe Meazza.

Radu tace si face

In varsta de doar 22 de ani, Ionut Radu este in plina ascensiune. El a dat lovitura in Serie A, unde este considerat unul dintre cei mai buni portari. Prestatiile de la Genoa i-au impresionat pe italieni, iar pentru serviciile sale s-a batut la un moment dat si AS Roma. Inter a avut, insa, prima optiune de rascumparare si a activat-o.

Ionut Radu va fi de acum platit de Inter, iar salariul sau este de asteptat sa creasca considerabil.

Si pana acum Ionut Radu avea un salariu bun. Unul destul de mare incat sa il faca sa isi permita un superbolid!

Ionut Radu conduce in Italia un Bentley Continental, masina a carei valoare se invarte in jurul a 250.000 euro!