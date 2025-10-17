”Panathinaikos: doar semnătura lui Rafa Benitez lipsește”, titrează publicația greacă Sport24, care detaliază mutarea-șoc la echipa care are în palmares inclusiv o finală de Cupa Campionilor Europeni (actuala Champions League):

”Panathinaikos este la un pas să oficializeze înțelegerea cu Rafa Benitez, în acest moment lipsește doar semnătura spaniolului.

Tehnicianul se află deja la Atena pentru a discuta ultimele detalii cu Giannis Alafouzos (n.r. - patronul clubului). Benitez a zburat cu un avion privat, iar Panathinaikos este pregătită să facă sacrificiul material pentru a aduce acest nume greu în țara noastră.

Salariu de 5 milioane de euro pe an, contract pe două sezoane și jumătate



Pe masă este o ofertă astronomică de 5 milioane de euro pe an, iar contractul va fi pe două sezoane și jumătate”.

Panathinaikos a început nu prea bine actualul campionat și se află pe locul 7, după două victorii, două egaluri și un eșec.

În Europa League, în schimb, a debutat perfect, 4-1 în deplasare la Young Boys Berna, apoi a comis-o acasă, 1-2 cu Go Ahead Eagles.

Rafa Benitez a câștigat inclusiv trofeul Champions League cu Liverpool



Rafa Benitez, care a antrenat-o ultima dată pe Celta Vigo în sezonul 2023-2024, a câștigat trofee importante după 2000 cu Valencia (de două ori La Liga, în 2002 și 2004, și Cupa UEFA în 2004), Liverpool (Champions League în 2005, plus o finală pierdută în 2007, FA Cup în 2006 și Supercupa Europei în 2006), Inter Milano (Campionatul Mondial al Cluburilor în 2010), Chelsea (Europa League în 2013) și Napoli (Cupa Italiei în 2014).

