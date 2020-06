Ar putea ajunge in premiera in La Liga! Un star de la PSG vrea sa plece de la Paris dupa 7 ani!

Unul dintre campionii Frantei ar vrea sa obtina, pentru prima data in cariera, un transfer in Spania.

Edinson Cavani vrea sa ajunga in La Liga. Asta a declarat pentru Diario AS coechipierul sau, Ander Herrera.

"Stiu ca vrea sa joace in Spania. Iubeste liga si tara, ma intreaba foarte multe despre ele. Cu toate astea, de cand am plecat de la Paris nu am mai vorbit despre situatia lui", a spus Herrera, care considera ca Edinson Cavani este pregatit sa plece de la Paris dupa 7 ani.

Aceste declaratii ale lui Herrera vin dupa ce, la inceputul acestui an, Atletico Madrid a facut o oferta de 8,5 milioane de lire pentru Cavani.

Atunci oferta a fost respinsa, dar acum uruguayanul este aproape de expirarea contractului cu PSG si ar putea alege o alta destinatie pentru sezonul viitor.

Fotbalistul in varsta de 33 de ani este asteptat la Paris in urmatoarele saptamani pentru a anunta ce s-a hotarat cu privire la viitorul sau.

Atacantul a fost si in vizorul lui Chelsea la inceputul anului, iar acum Inter s-a aratat interesata de mutarea lui dupa ce Lautaro Martinez este aproape de a pleca de pe San Siro.

Edinson Cavani a debutat la Danubio, o echipa din Montevideo, iar apoi a jucat la Palermo si Napoli, inainte sa ajunga pe Parc des Princes, in 2013, contra sumei de 64 de milioane de euro.