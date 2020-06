Lui PSG i se poate retrage titlul de campiona, dupa ce echipa lui Tatarusanu a facut scandal!

Desi PSG a fost deja desemnata campioana, UEFA spune ca mai este timp sa se reia campionatul.

Parizienii au primit deja titlul de campioana pentru acest sezon, dar Ligue 1 ar putea sa se reia cu un play-off si un play-out, dupa ce mai multe cluburi au amenintat cu tribunalul. Competitia fusese incheiata prematur la finalul lunii aprilie, dupa inmultirea cazurilor de coronavirus din Franta, la presiunea premierului Edouard Philippe, cu liderul PSG, care avea 12 puncte avans fata de locul secund si un joc mai putin disputat, primind titlul de campioana. Dar, odata cu reluarea cu succes a Bundesligii (16 mai) si dupa ce oficialii Premier League (17 iunie), La Liga (12 iunie) si Serie A (20 iunie) au anuntat ca vor sa termine campionatele pe teren, UEFA a criticat graba francezilor si incurajeaza reluarea competitiei.

Aleksander Ceferin a lasat usa deschisa pentru reluarea sezonului, mai ales ca unele cluburi au anuntat ca isi vor cauta dreptatea la TAS, impotriva Federation Francaise de Football (FFF) si Ligue de Football Professionnel (LFP). „Tine de competenta asociatiilor nationale sa decida formatul competitiilor interne, tinand cont de circumstantele si masurile restrictive specifice fiecarei tari. UEFA este de parere ca decizia autoritatilor din Franta de a incheia sezonul a fost luata prea devreme. Daca se pot coordona cu autoritatile medicale din tara si vor sa reporneasca campionatul, atunci trebuie sa termine sezonul pana pe 2 august”, a transmis Ceferin in comunicatul sau.

Daca titlul acordat lui PSG nu este contestat vehement, in schimb Jean Michel Aulas, presedintele lui Olympique Lyon, clubul unde evolueaza si Ciprian Tatarusanu, a amenintat ca va isi va cauta dreptatea in instanta, dupa ce Marseille si Rennes au fost desemnate sa reprezinte Franta in editia viitoare a Champions League. Lyon este acompaniata de cluburile Amiens si Toulouse, declarate retrogradate, desi mai aveau de jucat 10 etape, care vor sa ceara reluarea campionatului sau acordarea de daune financiare.

Daca situatia ramane neschimbata, Lyon trebuie sa castige Champions League pentru a se califica in editia viitoare a competitiei. Calificati in faza optimilor de finala, francezii au castigat prima mansa contra lui Juventus, scor 1-0, pe teren propriu. Autoritatile din Franta a luat masuri imediat dupa startul epidemiei de Covid-19, cerand sistarea intrecerilor sportive. La fel ca in Olanda, unde nu s-a retrogradat, nu s-a promovat, iar Ajax si AZ Alkmaar nu au primit titlul, fiind la egalitate de puncte, si in Belgia, unde Brugge a fost desemnata campioana, Gent merge in preliminariile Champions League, Charleroi, Antwerp si Standard Liege s-au calificat pentru Europa League, iar Waasland-Beveren a fost retrogradata.