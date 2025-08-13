Preliminariile competițiilor UEFA intercluburi au început de mai bine de o lună și, între timp, una din echipele noastre, Universitatea Cluj, a și fost eliminată. Și, totuși, meciul care va marca startul oficial al noului sezon continental e programat pentru diseară, pe Stadio Friuli, la Udine.

De la ora 22.00, PSG, câștigătoarea Champions League, va înfrunta Tottenham, echipa care și-a adjudecat trofeul în Europa League. Partida va marca și debutul oficial în funcție pentru danezul Thomas Frank (51 de ani). Acesta a fost instalat, la Tottenham, înlocuindu-l pe australianul Ange Postecoglou (59 de ani).

Thomas Frank, întrebat despre situația lui Drăgușin

Înaintea partidei cu PSG, noul antrenor al lui Tottenham a luat o decizie surprinzătoare, la prima vedere. Concret, în lotul deplasat la Udine au fost incluși Dominic Solanke, Destiny Udogie și Radu Drăgusin, toți accidentați.

Site-ul Football London a realizat un interviu cu Thomas Frank, în care l-a întrebat și despre decizia sa, de a duce în Italia mai mulți jucători cu probleme medicale.

„Drăgușin și Udogie, care mai au de așteptat până să se refacă în totalitate, sunt aici cu noi pentru a susține echipa și pentru a face parte din grup. Atât, deocamdată. Dom (n.r. Dominic Solanke), în schimb, e un caz fericit. Pentru că se va reface în timp util, astfel încât să joace, în caz de nevoie, în Supercupa Europei. Și Destiny Udogie e tot mai aproape de a face antrenamentele normale cu restul grupului. În schimb, pe Yves Bissouma nu l-am inclus în lotul pentru meciul cu PSG din motive disciplinare“, a spus Thomas Frank.

Decizia sa, în privința lui Drăgușin, e un semn foarte bun după ce, acum două săptămâni, presa britanică a speculat că fundașul român poate părăsi Tottenham, în această vară.

