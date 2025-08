Heung-min Son (33 de ani) a ajuns la Londra în august 2015, după ce Tottenham le-a plătit celor de la Bayer Leverkusen 30 de milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau pe sud-coreean la 16 milioane.



În 2020, Son a fost cel mai bine evaluat de Transfermarkt. Cota sa atingea atunci 90 de milioane la finalul anului, după ce la început valoarea sa pe piața transferurilor era estimată la 64 de milioane.



Magnificul Son, căpitanul lui Radu Drăgușin de la Tottenham. Premier League se vede pe VOYO



Heung-min Son a câștigat repede inimile fanilor lui Tottenham. În zece ani, a strâns 454 de apariții în toate competițiile, a consemnat 173 de reușite și, pe deasupra, a oferit și 101 pase decisive în peste 32.000 de minute petrecute în echipamentul clubului.



În această vară, Son a anunțat că va pleca de la Spurs. Din informațiile din străinătate, el a acceptat propunerea celor de la LAFC, club din Major League Soccer (MLS), eșalonul Statelor Unite ale Americii.



Son a înscris ultimul gol la Tottenham în martie 2025. În etapa #28, Spurs a remizat cu Bournemouth, scor 2-2. Sud-coreeanul marca atunci din lovitură de la 11 metri în minutul 84, aducând remiza pe ”Tottenham Hotspur Stadium”.



Ce a spus Son despre plecarea de la Spurs



”Am cerut să plec de la Spurs. Asta e decizia pe care am luat-o. Am dat tot ce am avut mai bun din mine aici și acum sunt gata pentru o nouă provocare.



E cea mai dificilă decizie din viața mea.

Am venit aici când eram un copil. Plec ca un bărbat”, a spus Son, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe contul acestuia de Twitter/X.