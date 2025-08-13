NEWS ALERT Și-a dat acordul pentru transferul la Liverpool!

Și-a dat acordul pentru transferul la Liverpool! Premier League - Voyo Exclusiv
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liverpool este gata să mai facă un transfer interesant.

TAGS:
Giovanni LeoniParmaLiverpool
Din articol

După ce a investit peste 300 de milioane de euro în transferuri în această vară, campioana Angliei lucrează la încă două transferuri. Alexander Isak (26 de ani) de la Newcastle este marea lovitură, dar până atunci Liverpool este aproape de un alt transfer.

Giovanni Leoni (18 ani), un tânăr italian care evoluează pe postul de fundaș central, și-a dat acordul pentru un transfer pe Anfield. Puștiul joacă deja de două sezoane pentru cei de la Parma.

Giovanni Leoni și-a dat acordul pentru transferul la Liverpool!

Astfel, rămâne doar ca Liverpool să ajungă la un acord cu cei de la Parma pentru suma de transfer. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, italienii cer nu mai puțin de 30 de milioane de euro pentru a renunța la tânărul fundaș.

Leoni a fost transferat de Parma încă din 2024, de la Sampdoria, pentru 4,8 milioane de euro, iar în cariera sa a mai evoluat pentru cei de la Padova, club la care a făcut junioratul.

  • Premier League, cel mai tare campionat de fotbal din lume, va lua startul pe 15 august. Meciurile pot fi urmărite LIVE pe VOYO.

Noul sezon din Premier League debutează pe 15 august, iar partida inaugurală se va disputa pe Anfield între campioana Liverpool și Bournemouth.

Programul primei etape din Premier League, sezonul 2025-2026, LIVE pe VOYO:

  • Liverpool - Bournemouth, 15 august, ora 22:00
  • Aston Villa - Newcastle, 16 august, ora 14:30
  • Brighton - Fulham, 16 august, ora 17:00
  • Sunderland - West Ham, 16 august, ora 17:00
  • Tottenham - Burnley, 16 august, ora 17:00
  • Wolves - Manchester City, 16 august, ora 19:30
  • Chelsea - Crystal Palace, 17 august, ora 16:00
  • Nottingham - Brentford, 17 august, ora 16:00
  • Manchester United - Arsenal, 17 august, ora 18:30
  • Leeds United - Everton, 18 august, ora 22:00
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat din Portugalia a murit după ce partenera lui „obeză” a căzut peste el în timp ce se ridica din pat
Un bărbat din Portugalia a murit după ce partenera lui &bdquo;obeză&rdquo; a căzut peste el &icirc;n timp ce se ridica din pat
ARTICOLE PE SUBIECT
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!
ULTIMELE STIRI
Subiect &icirc;nchis! Legia Varșovia a făcut anunțul despre Ianis Hagi
Subiect închis! Legia Varșovia a făcut anunțul despre Ianis Hagi
Meciurile carierei și premieră pentru Dennis Man! PSV, &icirc;n urna a treia din Champions League
Meciurile carierei și premieră pentru Dennis Man! PSV, în urna a treia din Champions League
Rotaru se &icirc;ntrece cu Gigi Becali și la bolizi de lux! Patronul de la Craiova și-a cumpărat o adevărată bestie de jumătate de milion de euro
Rotaru se întrece cu Gigi Becali și la bolizi de lux! Patronul de la Craiova și-a cumpărat o adevărată bestie de jumătate de milion de euro
PSG - Tottenham, de la 22:00 | Supercupa Europei, meci de gală: echipe probabile + ponturi pariuri. Analiza lui Dan Chilom
PSG - Tottenham, de la 22:00 | Supercupa Europei, meci de gală: echipe probabile + ponturi pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Se va organiza un meci demonstrativ &icirc;n 2026 pentru Steaua UEFAnstastică. Cred că am umple Arena Națională!
Se va organiza un meci demonstrativ în 2026 pentru Steaua UEFAnstastică. "Cred că am umple Arena Națională!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB: &rdquo;O să se supere titularul!&rdquo;

Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB: ”O să se supere titularul!”

Guardiola profită de transferul ratat al lui T&acirc;rnovanu! Afacere de milioane pentru Manchester City

Guardiola profită de transferul ratat al lui Târnovanu! Afacere de milioane pentru Manchester City

Gigi Becali a auzit ce a spus Mihai Popescu și a reacționat: &rdquo;Nu e lumesc!&rdquo;

Gigi Becali a auzit ce a spus Mihai Popescu și a reacționat: ”Nu e lumesc!”

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

FCSB, uite cine te-a eliminat! Shkendija, demantelată de Qarabag &icirc;n Champions League

FCSB, uite cine te-a eliminat! Shkendija, demantelată de Qarabag în Champions League

Anunțul lui Gigi Becali &icirc;nainte de returul cu Drita: &rdquo;Era vorba că joacă, acum zic că nu!&rdquo; + &Icirc;n ce jucător &icirc;și pune baza

Anunțul lui Gigi Becali înainte de returul cu Drita: ”Era vorba că joacă, acum zic că nu!” + În ce jucător își pune baza

CITESTE SI
Turismul la urs, fenomen periculos &icirc;n Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

stirileprotv Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze v&acirc;nzările. &bdquo;Ne așteptăm la un recul&rdquo;

stirileprotv Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze vânzările. „Ne așteptăm la un recul”

O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură

stirileprotv O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!