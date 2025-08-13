După ce a investit peste 300 de milioane de euro în transferuri în această vară, campioana Angliei lucrează la încă două transferuri. Alexander Isak (26 de ani) de la Newcastle este marea lovitură, dar până atunci Liverpool este aproape de un alt transfer.



Giovanni Leoni (18 ani), un tânăr italian care evoluează pe postul de fundaș central, și-a dat acordul pentru un transfer pe Anfield. Puștiul joacă deja de două sezoane pentru cei de la Parma.



Giovanni Leoni și-a dat acordul pentru transferul la Liverpool!



Astfel, rămâne doar ca Liverpool să ajungă la un acord cu cei de la Parma pentru suma de transfer. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, italienii cer nu mai puțin de 30 de milioane de euro pentru a renunța la tânărul fundaș.



Leoni a fost transferat de Parma încă din 2024, de la Sampdoria, pentru 4,8 milioane de euro, iar în cariera sa a mai evoluat pentru cei de la Padova, club la care a făcut junioratul.

