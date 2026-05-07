Tehnicianul român a pierdut primele două meciuri pe banca lui Gaziantep, 0-3 cu Eyüpspor și 0-2 cu Beşiktaş, iar presa turcă anunță deja o adevărată „curățenie” în lot.

Mirel Rădoi, decis să renunțe la mai mulți jucători

Potrivit GFK Soldiers, Rădoi este extrem de nemulțumit de lipsa de atitudine și motivație arătată de echipă în primele sale partide.

Turcii susțin că antrenorul român va analiza atent lotul în ultimele două etape ale sezonului, după care va prezenta conducerii lista jucătorilor pe care nu se va mai baza.

„Mirel Radoi va tăia în carne vie! Extrem de furios din cauza lipsei de motivație arătate de jucători în primele două meciuri, Rădoi a finalizat ultimele detalii ale listei cu fotbaliștii care vor pleca în cadrul restructurării pentru noul sezon”, au scris turcii.

Conform aceleiași surse, decizia finală va fi luată după partida cu Goztepe, programată sâmbătă, 9 mai, nu mai devreme de ora 20:00.

Chiar dacă a debutat cu două eșecuri, Mirel Rădoi nu are emoții în privința salvării de la retrogradare. Gaziantep ocupă locul 11 în campionatul Turciei, cu 37 de puncte, la nouă lungimi peste zona retrogradării.