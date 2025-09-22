Mirko Pigliacelli, fostul portar al Universității Craiova, are un start de sezon formidabil în Italia și s-a impus deja ca unul dintre cei mai buni jucători din Serie B, a notat publicația TMW.

Goalkeeper-ul apără acum poarta lui Catanzaro și, după primele patru etape din a doua ligă italiană, a obținut o medie a notelor care îl plasează pe primul loc în ierarhia portarilor.

La egalitate perfectă în frunte

Pigliacelli a înregistrat o medie de 6.63 în cele patru partide disputate, fiind la egalitate perfectă cu un alt portar, Motta de la Reggiana, care a obținut aceeași medie. Cei doi domină autoritar clasamentul, distanțându-se de următorii clasați.



Podiumul este completat de Stankovic, de la Venezia, cu o medie de 6.50, în timp ce pe locurile patru și cinci se află Palmisani (Frosinone) și Colombi (Virtus Entella), ambii cu media 6.38.



Performanțele solide ale lui Pigliacelli contribuie decisiv la parcursul bun al echipei sale, Catanzaro, în acest debut de campionat, care se clasează în acest moment deasupra locurilor retrogradabile.

