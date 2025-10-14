Prietenul lui Zinedine Zidane l-a dat de gol! Unde semnează starul francez

Prietenul lui Zinedine Zidane l-a dat de gol! Unde semnează starul francez Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Zinedine Zidane este foarte aproape să revină pe banca tehnică a unei echipe.

Zinedine Zidane antrenor Franta selectioner
Zidane nu a mai antrenat nicio formație din 2021, când și-a încheiat al doilea mandat la Real Madrid în vara acelui an.

De atunci, antrenorul francez a așteptat o ofertă cară să îi fie pe plac, dar nu s-a concretizat nimic.

Prietenul lui Zidane a dezvăluit unde va antrena starul francez

Cu toate că a avut mai multe oferte pe masă, marea dorință a lui Zinedine Zidane a fost să devină selecționerul naționalei Franței.

Federația din „Hexagon” i-a acordat încrederea lui Didier Deschamps în urma Campionatului Mondial din 2022, la care Franța a ajuns în finală, dar antrenorul francez a anunțat că va părăsi naționala după turneul final din SUA, Canada și Mexic.

Christophe Dugarry, un apropiat a lui Zidane, a dezvăluit că fostul jucător va prelua naționala Franței.

„Ce să anunțe? Toată lumea știe că va fi Zidane. Din momentul în care Zizou a devenit candidat, a fost clar că el e alesul. Nu se va schimba nimic, nici pentru Deschamps, nici pentru Zizou, care deja se pregătește.

Președintele Federației probabil pregătește ceva important, că doar semnează Zidane. Va vrea să transforme asta într-un eveniment mondial.

Nu știu ce pregătește, dar e clar că nu se va schimba nimic, știm că Zidane va fi selecționer”, a declarat Christophe Dugarry, citat de As.com.

Zidane are în palmares cu Real Madrid trei Ligii ale Campionilor și două campionate în Spania.

