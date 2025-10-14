Prietenul lui Zinedine Zidane l-a dat de gol! Unde semnează starul francez

Zidane nu a mai antrenat nicio formație din 2021, când și-a încheiat al doilea mandat la Real Madrid în vara acelui an.

De atunci, antrenorul francez a așteptat o ofertă cară să îi fie pe plac, dar nu s-a concretizat nimic.



Prietenul lui Zidane a dezvăluit unde va antrena starul francez



Cu toate că a avut mai multe oferte pe masă, marea dorință a lui Zinedine Zidane a fost să devină selecționerul naționalei Franței.

Federația din „Hexagon” i-a acordat încrederea lui Didier Deschamps în urma Campionatului Mondial din 2022, la care Franța a ajuns în finală, dar antrenorul francez a anunțat că va părăsi naționala după turneul final din SUA, Canada și Mexic.

