Legenda fotbalului francez a vorbit deschis despre planurile sale, în cadrul „Festivalului Sportului” de la Trento, în Italia, și a confirmat că își dorește cu ardoare să devină selecționerul Franței.



Zinedine Zidane vrea să devină selecționerul Franței



Fostul câștigător al Balonului de Aur din 1998 a mărturisit că își dorește o nouă provocare în antrenorat, la peste trei ani de la despărțirea de Real Madrid, club cu care a cucerit de trei ori consecutiv Liga Campionilor.



„Cu siguranță voi reveni în antrenorat, este planul meu. Visul meu este să devin, într-o zi, selecționerul Franței. Vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Zidane, în fața publicului italian.



„Unul dintre obiectivele mele este să antrenez echipa Franței. Juventus? Nu știu de ce nu s-a întâmplat. O port mereu în inimă, dar visul meu rămâne echipa națională”, a adăugat fostul star al lui Juventus și Real Madrid.



Zidane nu a mai antrenat din 2021, dar totul indică faptul că, după Mondialul din 2026, va reveni pe banca tehnică, mai ales având în vedere faptul că Didier Deschamps și-a anunțat plecarea de la cârma „cocoșilor galici” după terminarea turneului din Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii.

