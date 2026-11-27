Miercuri, antrenorul a fost prezentat oficial la Watford și a asistat din tribună la meciul pierdut cu Blackburn, scor 0-1. Acum va conduce de pe bancă prima sa partidă în Anglia, sâmbătă, de la ora 17:00, împotriva lui Derby County, ultima clasată.

Ionel Ganea, fost internațional român și fost jucător în Premier League, la Wolves, a reacționat după ”instalarea” lui Edi Iordănescu la Watford.

Printre altele, fostul atacant s-a arătat convins de faptul că Iordănescu Jr. va beneficia din plin de încredere la noua sa echipă în încercarea de a-și îndeplini obiectivul: salvarea de la retrogradare.

Ionel Ganea e convins, după ce Edi Iordănescu a fost ”instalat” la Watford

"Este foarte bine pentru Edi Iordănescu și pentru fotbalul românesc. Mă bucur mult pentru el că a ajuns acolo. Sper să aibă succes și să redreseze echipa. În Anglia se joacă un fotbal destul de bun, de puternic.

S-au schimbat multe de când am fost eu acolo. Probabil, Watford trebuie să treacă la nivelul următor, iar Edi Iordănescu este soluția. Este adevărat, în ultimii ani nu am mai avut mulți jucători în Anglia. Depinde foarte mult de ceea ce vor ei, cât de mult își doresc să reușească. Și nu numai în Anglia, vorbesc și de Germania, Spania. Noi avem talent, dar talentul nu este de-ajuns la fotbal.

În Anglia, vă spun sincer, primești încredere din partea tuturor. Nu se pune problema ca Edi Iordănescu să nu aibă pe toată lumea de partea sa. Ce condiții sunt, ce investiții au fost. Chiar dacă este Championship, nivelul este unul peste cel din SuperLiga. Sunt mulți oameni cu bani acolo și sunt jucători de mare valoare", a spus Ionel Ganea, potrivit Digi Sport.

Iordănescu a pregătit de-a lungul carierei echipe precum FCSB, CFR Cluj, Astra Giurgiu, Pandurii Târgu Jiu și Legia Varșovia. La echipa națională, a obținut calificarea la EURO 2024, unde România a ajuns până în optimile de finală, fază în care a fost eliminată de Olanda, scor 0-3.

Programul lui Watford, noua echipă a lui Edi Iordănescu, până la finalul anului 2026: