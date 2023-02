Presa din Spania a anunțat! Cine va câștiga trofeul The Best, oferit celui mai bun jucător în 2022, în viziunea FIFA

Argentinianul Lionel Messi şi francezii Kylian Mbappe şi Karim Benzema sunt finaliştii anunţaţi pentru categoria cel mai bun jucător din cadrul premiilor The Best FIFA 2022.

Publicația Sport.es a dezvăluit că starul argentinian urmează să fie desemnat cel mai bun fotbalist din 2022, trofeele câștigate de-a lungul anului oferindu-i victoria detașat față de adversarii săi.

Ligue 1, Supercupa Franței, Finalisima și Cupa Mondială sunt cele patru reușite majore ale lui Lionel Messi, acestora adăugându-se și titlul de cel mai bun jucător la turneul final din Qatar.

Karim Benzema a câştigat în 2022 campionatul Spaniei, Supercupa Spaniei, Liga Campionilor şi Supercupa Europei, cu Real Madrid. Francezul a ratat participarea la Cupa Mondială din cauza unei accidentări. Kylian Mbappe a câştigat anul trecut campionatul Franţei și Supercupa cu PSG şi argintul mondial cu echipa Franţei, în Qatar.

Stars at the top of the game ????#TheBest pic.twitter.com/nDcwQuqzfN