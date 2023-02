Lionel Messi și Kylian Mbappe au fost artizanii victoriei pe care campioana Franței a obținut-o în derby-ul de tradiție din Franța, argentinianul marcând un gol și oferind două assist-uri, în timp ce francezul a înscris de două ori și a pasat decisiv o dată.

În urma acestei victorii, PSG s-a distanțat în clasamentul Ligue 1, având opt puncte avantaj față de rivala Olympique Marseille și zece puncte față de AS Monaco și Lens.

După fiecare reușită, parizienii s-au bucurat cum se cuvine pentru golurile marcate, însă nu au scăpat de furia fanilor gazdelor, fiind nevoie de intervenția stewarzilor pentru a-i apăra.

Astfel, aceștia au intrat pe teren și i-au înconjurat, făcând zid pentru a-i proteja de obiectele aruncate din tribune.

În urma golurilor din partida cu Olympique Marseille, Kylian Mbappe a ajuns l-a egalat pe Edinson Cavani (36 ani) în topul golgheterilor lui PSG, cu 200 de goluri, în timp ce Lionel Messi a bifat al 700 reușită din carieră pentru echipele de club.

Yeah, Messi goal, wonderful pass from Mbappe. Can we talk about this block from the steward please. https://t.co/VTtKwrpEEu pic.twitter.com/iI3k3vbjtj