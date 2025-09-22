Ousmane Dembele este marele favorit să câștige Balonul de Aur, după ce, sezonul trecut, a câștigat trofeul Champions League alături de PSG.
GALERIE FOTO A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile
Gala de decernare a Balonului de Aur 2025 are loc în această seară la Theatre du Chatelet din Paris.
Kate Scott a întors toate privirile la Balonul de Aur
Așa cum era de așteptat, toți cei prezenți la gala de decernare a Balonului de Aur, fotbaliști, antrenori, conducători de club sau persoane care au legătură cu fenomenul, au strălucit.
Printre invitați s-a numărat și prezentatoarea CBS, Kate Scott care se ocupă de emisiunile dedicate serilor de Champions League, unde face echipă cu Thierry Henry, Micah Richards și Jamie Carragher.
Kate Scott a venit la Theatre du Chatelet însoțită de soțul ei, fostul pugilist, Malik Scott, și a întors toate privirile cu prezența ei.
