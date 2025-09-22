GALERIE FOTO A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile

A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a &icirc;ntors toate privirile Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gala de decernare a Balonului de Aur 2025 are loc în această seară la Theatre du Chatelet din Paris.

TAGS:
Balonul de Aurkate scottkate abdoBallon D'Or
Din articol

Ousmane Dembele este marele favorit să câștige Balonul de Aur, după ce, sezonul trecut, a câștigat trofeul Champions League alături de PSG.

Kate Scott a întors toate privirile la Balonul de Aur

  • Kate scott 15
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Așa cum era de așteptat, toți cei prezenți la gala de decernare a Balonului de Aur, fotbaliști, antrenori, conducători de club sau persoane care au legătură cu fenomenul, au strălucit.

Printre invitați s-a numărat și prezentatoarea CBS, Kate Scott care se ocupă de emisiunile dedicate serilor de Champions League, unde face echipă cu Thierry Henry, Micah Richards și Jamie Carragher.

Kate Scott a venit la Theatre du Chatelet însoțită de soțul ei, fostul pugilist, Malik Scott, și a întors toate privirile cu prezența ei.

ULTIMELE STIRI
Balonul de Aur 2025, ACUM, pe Sport.ro. Donnarumma, c&acirc;știgătorul Yachine Trophy
Balonul de Aur 2025, ACUM, pe Sport.ro. Donnarumma, câștigătorul Yachine Trophy
Florinel Coman a marcat degeaba o dublă &icirc;n Qatar! Echipa sa, făcută de rușine &icirc;ntr-un meci cu 7 goluri
Florinel Coman a marcat degeaba o "dublă" în Qatar! Echipa sa, făcută de rușine într-un meci cu 7 goluri
Marseille - PSG 1-0, &icirc;n direct pe VOYO! GOL fulgerător marcat de Nayef Aguerd
Marseille - PSG 1-0, în direct pe VOYO! GOL fulgerător marcat de Nayef Aguerd
Dinamo - Farul 1-1, ACUM pe Sport.ro! Constănțenii restabilesc egalitatea
Dinamo - Farul 1-1, ACUM pe Sport.ro! Constănțenii restabilesc egalitatea
Supărare &icirc;n Norvegia, după ce Haaland a ocupat abia locul 26 &icirc;n clasamentul Balonului de Aur: &rdquo;Pur și simplu nu pricep!&rdquo;
Supărare în Norvegia, după ce Haaland a ocupat abia locul 26 în clasamentul Balonului de Aur: ”Pur și simplu nu pricep!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, ovaționat la scenă deschisă pe San Siro! Totuși, o decizie luată de rom&acirc;n a aprins spiritele &icirc;n Italia

Cristi Chivu, ovaționat la scenă deschisă pe San Siro! Totuși, o decizie luată de român a aprins spiritele în Italia

Cristi Chivu respiră la Inter! Victorie cu emoții &icirc;n fața lui Sassuolo. Nota primită de antrenorul rom&acirc;n

Cristi Chivu respiră la Inter! Victorie cu emoții în fața lui Sassuolo. Nota primită de antrenorul român

Rapid - FC Hermannstadt 1-2 | Sibienii le aduc giuleștenilor primul eșec din acest sezon

Rapid - FC Hermannstadt 1-2 | Sibienii le aduc giuleștenilor primul eșec din acest sezon

Gigi Becali a anunțat decizia &icirc;n cazul lui Octavian Popescu, uitat pe bancă la FCSB

Gigi Becali a anunțat decizia în cazul lui Octavian Popescu, uitat pe bancă la FCSB

Diferență uriașă! Anunțul făcut &icirc;n ziua &icirc;n care se decernează Balonul de Aur 2025

Diferență uriașă! Anunțul făcut în ziua în care se decernează Balonul de Aur 2025

&rdquo;Zero, zero, zero!&rdquo; Costel G&acirc;lcă, mai dur ca niciodată: &rdquo;Nu &icirc;nțelegea niciunul nimic!&rdquo;

”Zero, zero, zero!” Costel Gâlcă, mai dur ca niciodată: ”Nu înțelegea niciunul nimic!”

CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!