Ousmane Dembele este marele favorit să câștige Balonul de Aur, după ce, sezonul trecut, a câștigat trofeul Champions League alături de PSG.

Florinel Coman a marcat degeaba o "dublă" în Qatar! Echipa sa, făcută de rușine într-un meci cu 7 goluri

Balonul de Aur 2025, ACUM, pe Sport.ro. Donnarumma, câștigătorul Yachine Trophy

Așa cum era de așteptat, toți cei prezenți la gala de decernare a Balonului de Aur, fotbaliști, antrenori, conducători de club sau persoane care au legătură cu fenomenul, au strălucit.

Printre invitați s-a numărat și prezentatoarea CBS, Kate Scott care se ocupă de emisiunile dedicate serilor de Champions League, unde face echipă cu Thierry Henry, Micah Richards și Jamie Carragher.

Kate Scott a venit la Theatre du Chatelet însoțită de soțul ei, fostul pugilist, Malik Scott, și a întors toate privirile cu prezența ei.

