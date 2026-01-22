AICI vezi desfășurarea meciului Dinamo Zagreb - FCSB, din etapa a șaptea



Echipa pregătită de Răzvan Lucescu a câștigat fără emoții meciul cu Betis din penultima etapă, scor 2-0. Astfel, grecii vor juca în ultima rundă cu speranța că s-ar putea califica direct în faza optimilor.



Ce a spus Răzvan Lucescu după PAOK - Betis 2-0



Antrenorul român Răzvan Lucescu și-a lăudat din plin elevii după prestația impecabilă din această seară:



"La finalul jocului pot spune că a fost un meci perfect. În prima repriză i-am respectat prea mult pe cei de la Betis și le-am permis să creadă că pot controla partida. În partea a doua am dominat total. Am circulat mingea, ne-am creat ocazii și nu le-am permis să își creeze faze de poartă. Ne-am dorit acest joc și s-a văzut.



Astăzi am obținut trei puncte, dar știți care este filosofia mea. Gândurile noastre sunt acum axate pe următorul meci și vom merge în Franța să dăm tot ce putem", a transmis Lucescu, potrivit presei din Grecia.



Andrija Zivkovic a deschis scorul pe "Toumba", în minutul 67. Betis a avut o posesie sterilă la Salonic, iar Giorgos Giakoumakis a închis tabela în minutul 86. Acesta a înscris cu sânge rece de la 11 metri.



Clasamentul din Europa League



În urma acestui rezultat, PAOK Salonic a ajuns la 12 puncte acumulate în faza principală din UEFA Europa League. În ultima rundă, trupa lui Răzvan Lucescu va înfrunta liderul Olympique Lyon, în deplasare.

