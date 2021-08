FCSB suferă! Edi Iordănescu dezvăluie punctele nevralgice ale roș-albaștrilor: "Așa ne-a bătut CFR-ul!" 

FCSB se află pe locul 8, cu nouă puncte după șapte etape.

Edi Iordănescu a tras primele concluzii după cele două partide în care a stat pe banca FCSB-ului, 1-1 cu Sepsi (acasă) și 1-4 cu CFR Cluj (în deplasare).

Fiul lui Anghel Iordănescu susține că în ultimele șase luni echipa și-a pierdut din calitate, referindu-se la plecarea lui Dennis Man, accidentarea lui Florinel Coman și plecarea lui Olimpiu Moruțan.

"Echipa și-a pierdut din calitate în ultimele șase luni"

'Mă așteptam să avem mai multă șansă sau mai puțină neșansă. Rolul meu e să găsesc soluții, în ultimele șase luni echipa și-a pierdut din calitate, de asta am spus că e nevoie de ajutorul patronului, să vină 2-3 jucători.

Grupul are nevoie de puțin ajutor, puțină experiență, puțină forță de joc. Suntem fragili la ceea ce înseamnă dueluri fizice, practic așa ne-a bătut CFR-ul. Fiind și mai puțin experimentați, de aceea ne-a și afectat... furtuna, profilul nostru nu e pentru un astfel de joc, ne-a fost greu să ne adaptăm.

Pentru mine lucrurile se văd la fel, spun că am experiență în spate, mă ajută să văd lucrurile cum trebuie. Am făcut o analiză când am luat decizia de a veni, când spun da, merg pnă la capăt. Am încredere, e un context foarte greu, cu cât provocarea e mai mare, cu cât ambiția pentru reușită e mai mare.

Nu e ușor, e o perioadă greu de digerat. Am avut și puțină neșansă, ținând cont de cum s-au întâmplat lucrurile. Am pierdut 3 jucători într-o săptămână, doi jucători într-o zi, până la urmă Moruțan trebuia să plece.

Am vrut să împingă mai mult jocul, să vină cu energie proaspătă. Am venit într-un context greu, echipa a avut început de sezon foarte dificil, când intervi în plin sezon nu e ușor", a spus Edi Iordănescu, marți după-amiază, la televizunea Digi Sport.