Patrice Evra si-a ales favorita de la Euro! "Ultima data cand au castigat ceva, dinozaurii inca traiau" :))

Fost international francez, Patrice Evra si-a putut permite sa-si aleaga o favorita dintre echipele ramase, dupa ce nationala pe care a reprezentat-o a fost eliminata de Elvetia, in optimi. Acesta a postat un videoclip pe retele sociale in care apare intr-un tricou al nationalei Angliei.

Acesta a avut si o descriere care a starnit amuzamentul "internautilor", spunand ca "ultima data cand Anglia a castigat ceva, dinozaurii inca traiau", urmat de mai multe tag-uri care au aratat sustinerea sa pentru nationala albionului, precum "itscominghome", "fishandchips", "england", si deja celebrul sau "ilovethisgame".



Evra a evoluat in Premier League timp de mai multi ani, fiind jucatorul lui Manchester United intre 2006 si 2014, perioada in care a evoluat de 379 de ori si a reusit sa castige, printre altele, un trofeu Champions League si de 5 ori campionatul englez.

Last time England won anything the ???????? were still alive ???????????? #england #itscominghome #euro2020 #fishandchips #ilovethisgame #positive4evra pic.twitter.com/7Idx9xbY9b