Echipa antrenată de Răzvan Lucescu a obținut o victorie clară duminică, pe stadionul Toumba, împotriva formației Levadiakos.

Alexander Jeremejeff a marcat pentru 2-0 în minutul 47, ajungând la un total de 5 goluri și 3 pase decisive în doar 12 apariții pentru gruparea din Salonic. Suedezul, care a fost primit cu mult scepticism și critici dure la sosirea în luna ianuarie, are acum o medie de implicare directă la gol la fiecare 1,17 meciuri bifate.

Eficiență la fiecare 85 de minute

O altă surpriză majoră în angrenajul lui Lucescu este Dimitris Hatsidis. Acesta a reușit duminică atât un gol, cât și o pasă decisivă, ridicându-și cifrele stagionale la 4 reușite și 4 assist-uri în 18 prezențe. Hatsidis, care a fost promovat de la echipa U19 în urmă cu un an, are o statistică impresionantă: contribuie pe tabelă la fiecare 85 de minute jucate.

PAOK dispune și de alți jucători cheie în compartimentul ofensiv în acest sezon, după cum o arată cifrele: