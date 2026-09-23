Încă o datorie extraterestră la FC Barcelona. Câți bani trebuie să înapoieze acum catalanii

După ce a contractat un nou împrumut de 510 milioane de euro, FC Barcelona continuă să-şi mărească datoriile, depăşind astfel pragul de 2 miliarde. De asemenea, catalanii ar urma să se mute temporar de la Camp Nou în 2027, pentru ca lucrările de reconstrucţie să poată fi finalizate, relatează L'Equipe, scrie news.ro.

Reconstrucţia completă a stadionului Camp Nou nu este încă finalizată, astfel că FC Barcelona ar urma să părăsească din nou stadionul său istoric în 2027, în prima jumătate a sezonului viitor, potrivit The Athletic, şi să se întoarcă temporar la stadionul Montjuic.

Sâmbătă, membrii clubului au aprobat contractarea unui nou împrumut în valoare de 510 milioane de euro: 300 de milioane destinate stadionului Camp Nou şi 210 milioane pentru împrumuturi suplimentare de exploatare.

Acest nou împrumut ar urma să majoreze datoria totală a clubului catalan peste 2 miliarde de euro, chiar până la 2,6 miliarde, în funcţie de datele de rambursare. Astfel, costul proiectului Espai Barça se ridică acum la 1,8 miliarde de euro, adică de trei ori mai mult decât suma anunţată la prima sa prezentare, în 2014. Clubul speră ca stadionul său să fie finalizat la începutul sezonului 2028-2029, când arena din Barcelona va găzdui finala Ligii Campionilor.