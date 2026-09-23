”SC DINAMO 1948 SA vs. FCV FARUL CONSTANŢA - Eliminare: Denis Alibec (FCV Farul Constanţa). Incidente. În baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a şi 63.2.5 din RD, se sancţionează jucătorul Denis Alibec Răzvan cu suspendare pentru trei jocuri şi penalitate sportivă de 6.000 lei”, se arată în comunicatul postat pe site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal.

Denis Alibec, suspendat trei meciuri după ce a luat ”roșu” cu Dinamo!

Alibec a fost eliminat la pauza meciului respectiv în urma unei altercaţii cu Danny Armstrong (Dinamo).

Totodată, clubul Farul a fost sancţionat cu o penalitate sportivă de 10.000 de eli, ”în temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD”.

Clubul Universitatea Craiova a fost amendat cu 10.000 de lei pentru incidentele de la partida cu FCSB (5-0).

”UNIVERSITATEA CRAIOVA vs. FC FCSB - Incidente. În temeiul art. 82.1 şi 3.b, raportat la art. 83.2.c din RD, se sancţionează clubul Universitatea Craiova cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul Universitatea Craiova cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

﻿În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul Universitatea Craiova va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, prevăzută de art. 83.2.d, respectiv penalitate sportivă de 10.000 lei”, se precizează în speţa respectivă.

Clubul Corvinul a fost amendat cu 5.000 de lei pentru incidentele de la partida cu Universitatea Craiova (0-1), ”în temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD”

Fundaşul Bogdan Răzvan Creţ (FC Botoşani), eliminat în primele minute ale partidei cu CFR Cluj (1-3), a fost suspendat pentru două jocuri şi amendat cu 5.000 de lei.

Agerpres.