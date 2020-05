Organizarea EURO in 12 orase ar putea PICA! Anuntul facut de Ceferin: "Avem probleme cu trei orase!" 

Presedintele UEFA a dezvaluit ca se ia in calcul reducerea numarului de orase care gazduiesc Campionatul European din 2020.

Pandemia de coronavirus a afectat Campionatul European din 2020, care urma sa se desfasoare in aceasta vara, in 12 orase. Organizatorii au amanat turneul final pentru anul urmator, iar mai multe orase s-ar putea retrage din cursa pentru gazduire.

Aleksander Ceferin a vorbit despre situatia in care anumite orase aleg sa se retraga.

"In principiu, planuim sa organizam in aceleasi locuri. Cu noua orase, totul este stabilit. Avem probleme cu alte trei orase, deci vom continua sa discutam. Pe scurt, vrem sa organizam in 12 orase. Daca nu, suntem gata sa facem asta in zece, noua sau opt orase", a declarat Ceferin intr-un interviu pentru beIN Sports.

Romania, dispusa sa organizeze mai multe meciuri

Federatia Romana de Fotbal a confirmat ca va putea gazdui EURO anul urmator, iar presedintele Burleanu a comunicat UEFA disponibilitatea de a organiza mai multe meciuri in cazul in care orasele aleg sa se retraga.

EURO 2020 se va desfasura in perioada 11 iunie - 11 iulie 2021.