Portocala de AUR! Transformarea nationalei Olandei dupa 4 ani TERIBILI si visul de a castiga Euro

Nationala Olandei este una dintre cele mai populare in randul fanilor neutri, iar prezenta suporterilor imbracati in portocaliu la turneele finale a fost mereu un punct de reper pentru iubitorii sportului rege.

De altfel, pe parcursul anilor, Olanda nu a contenit sa ofere fotbalisti extrem de talentati si echipe spectaculoase. Nu este, deci, de mirare ca fanii au simtit absenta olandezilor de la Euro 2016 si Campionatul Mondial din 2018. Portocala mecanica a socat pe toata lumea atunci cand a ratat calificarile din grupe ce pareau abordabile. Explicatiile celor doua campanii esuate sunt destul de firesti, dar pentru o tara cu traditia fotbalistica a Olandei a parut incredibil ca este necesara o perioada de tranzitie atat de abrupta.

De cand n-au mai mers lucrurile?

Campionatul Mondial din 2014 era ultima competitie internationala la care Olanda reusea sa se califice si facea chiar o figura excelenta. Cu Van Gaal pe banca, olandezii castigau categoric, o grupa grea, din care mai faceau parte Chile (2-0), Spania (5-1) si Australia (3-2). Prin victoria categorica in fata spaniolilor, care veneau din postura de castigatori ai ultimelor trei competitii majore inter-tari, Olanda isi declara intentiile clare de a lupta pentru trofeu. Dupa iesirea din grupe, trupa lui Van Gaal elimina Mexic si Costa Rica, dar se vedea invinsa la penalty-uri de Argentina, in semifinale. In finala mica, Olanda umilea Brazilia la ea acasa, cu 3-0, si isi asigura medaliile de bronz. In acelasi timp, se termina ultimul asalt al unei generatii care-i avea in prim plan pe Sneijder, Robben, van Persie si Kuyt. Aflati in partea de final a carierei, cei patru nu au putut fi inlocuiti cu alti oameni capabili sa ofere macar ceva apropiat de aportul lor ofensiv, asa ca picajul a fost firesc.

Selectionerul ideal

Nici incapacitatea federatiei de a identifica rapid un selectioner la fel de valoros precum Van Gaal, care a plecat in 2015 la Manchester United n-a ajutat prea tare. Danny Blind si Dick Advocaat au esuat lamentabil in cele doua campanii de calificare ce au urmat, insa in 2018 Ronald Koeman venea sa puna pe picioare o nationala care avea acum noi resurse. Cu experiente la cluburi precum Barcelona, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, Feyenoord, AZ, Southampton sau Everton, Koeman este un bun cunoscator al primei ligi din Olanda si un om capabil sa identifice fotbalistii perfecti pentru nationala. De altfel, fostul mare jucator este singurul din istorie care a activat atat ca fotbalist, cat si ca jucator, la toate cele trei mari cluburi din Olanda: Ajax, PSV si Feyenoord. Odata gasita aceasta solutie, a urmat pasul urmator: alcatuirea unui lot solid.

Stalpul van Dijk

Poate cea mai mare problema a nationalei olandeze post-2014 a fost lipsa unui lider, a unei figuri impozante, odata cu imbatranirea fostelor superstaruri. Acest aspect a fost rezolvat prin aparitia in prim-plan a celui mai bine cotat fundas din lume. Virgil van Dijk a fost adus de Liverpool in iarna lui 2018 si s-a impus rapid ca lider al echipei. Cormoranii au avut mari probleme defensive in ultimii ani, dar venirea lui van Dijk a transformat apararea lui Klopp in una dintre cele mai solide din Europa, iar succesele ulterioare stau marturie. Cu van Dijk in rolul de lider al defensivei, Liverpool a jucat doua finale de Champions League in sezoane consecutive, reusind sa si castige una. De asemenea, cormoranii s-au impus in Supercupa Europei si isi vor trece in palmares, aproape sigur, si primul titlu din istorie, de cand Premier League are un nou format. Fundasul olandez a fost numit capitanul nationalei si este considerat cel mai valoros fundas central din fotbalul european.

Tinerii si experimentatii, intr-un mix excelent

Olanda este departe de a fi echipa perfecta in acest moment. Nu este Spania 2008-2012, insa are o trupa capabila sa lupte cu orice alta nationala din lume. Sta marturie victoria categorica din Germania (4-2), obtinuta in toamna lui 2019. Olandezii au o trupa din care fac parte atat jucatori de 30 de ani, precum Cillesen, Blind, Strootman si Ryan Babel, dar si tineri valorosi, cum sunt Matthijs de Ligt, Steven Bergwijn, Donny van de Beek, Frenkie de Jong sau Justin Kluivert, fiul legendarului atacant Patrick Kluivert. Acestora li se mai adauga si fotbalistii aflati in acea perioada in care isi ating potentialul maxim. van Dijk, Ake, de Vrij, Promes, Wijnaldum si Depay sunt excelente exemple in acest sens. Se remarca si contributia formidabila pe care Ajax a avut-o la succesul recent al nationalei Olandei. Generatia de lancieri care a fost la doar o secunda de finala Champions League, in sezonul trecut, a dat nationalei cativa jucatori esentiali si a ajutat din plin la formarea unui nucleu solid.

Olandezii ajung iar la cluburi mari

Noua generatie a Portocalei Mecanice se remarca si prin faptul ca tot mai multi fotbalisti olandezi atrag interesul cluburilor care se lupta an de an pentru Champions League. van Dijk si Wijnaldum sunt oameni de baza la Liverpool, Frankie de Jong a ajuns la Barcelona, de Ligt a fost si el transferat de Juventus, in vreme ce Kluivert joaca pentru AS Roma. Nici la U-21 olandezii nu stau rau, cu jucatori bine cotati si legitimati la Barcelona (Ludovid Reis), Manchester United (Tahith Chong) sau Hertha Berlin (Javairo Dilrosun). Ca intotdeauna, cluburile din Eredivisie continua sa formeze pusti talentati, care isi fac loc rapid in primele echipe de la Feyenoord, PSV sau Ajax si care vor incepe in curand sa atraga atentia granzilor din Europa.

In conditiile in care olandezii au deja multi tineri la cel mai inalt nivel, altii care se pregatesc sa faca acest pas si o serie de jucatori care abia ce ajung la deplina maturitate fotbalistica, Portocala Mecanica poate fi considerata una dintre trupele ce pot emite pretentii serioase la accederea in fazele finale ale Euro 2020. Totodata, modelul olandez poate reprezenta o sursa de inspiratie pentru orice echipa nationala care-si propune sa isi ridice nivelul. Nu intinerirea a fost miza pentru echipa care a castigat locul 3 la Mondialele din 2016, ci identificarea acelui mix perfect de prospetime si experienta. Chimia dintre jucatori, dar mai ales valoarea acestora par a fi factorii care vor aduce noi succese trupei lui Koeman.

