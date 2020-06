Orasele europene se "bat" sa organizeze meciurile din Liga Campionilor! Ce capitala s-a alaturat luptei pentru a fi gazda finalei!

Inca o capitala europeana s-a alaturat luptei pentru a fi gazda finalei Ligii Campionilor.

Pe 17 iunie UEFA va anunta formatul oficial al competitiei si arena pe care va avea loc finala, fiind luate in calcul mai multe variante.

Reprezentantii Madridului au spus ca orasul este pregatit sa organizeze, pentru al doilea an consecutiv, finala celei mai importante competitii fotbalistice de pe continent. Initial meciul trebuia sa aiba loc pe 30 mai, la Istanbul, insa din cauza pandemiei de coronavirus, competitia a fost amanata.

"Stiu ca sunt facute diferite aranjamente, dar vreau sa declar ca orasul are parte de tot sprijinul pentru ca finala UEFA Champions League sa se dispute la Madrid. Avem conditii de siguranta adecvate, avem infrastructura si servicii publice capabile pentru a organiza finala si vrem sa trimitem un mesaj intregii lumi ca, in ciuda dramei pe care am trait-o, Madrid nu cedeaza si se va ridica", a declarat Jose Luis Martinez, primarul Madridului, potrivit Reuters.

Publicatia germana Bild a dezvaluit recent faptul ca Lisabona este orasul ales pentru a fi gazda meciurilor din sferturile de finala ale Champions League. Anuntul oficial va fi facut pe 17 iunie.

Indiferent de stadionul pe care va avea loc, cel mai probabil, finala Ligii Campionilor se va disputa fara spectatori. Competitia se va relua in luna august.