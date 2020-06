Iniesta a facut portretul robot al fotbalistului perfect! Are calitati de la 4 fosti castigatori ai Champions League

Fostul jucator al Barcelonei, Andres Iniesta, a fost provocat sa faca portretul jucatorului perfect.

El a uitat de rivalitatea dintre Barca si Real Madrid, iar in caracterizarea facuta a imprumutat si calitati ale unor fotbalisti care au scris istorie pentru "galactici".

"Acesta este jucatorul perfect! Are calitatile tehnice ale lui Messi, piciorul drept al lui Xavi, jocul aerian al lui Sergio Ramos si fizicul lui Cristiano Ronaldo", a declarat Iniesta, potrivit Mundo Deportivo.

Nu este de mirare faptul ca portughezul a fost inclus in portretul robot facut de Iniesta. Ronaldo a uimit pe toata lumea la intoarcerea din pauza cauzata de noul coronavirus. Parametrii fizici ai sai sunt mai buni decat in martie, dovada a faptului ca fotbalistul lui Juventus s-a antrenat intensiv acasa, la Madeira.

In alta ordine de idei, si Iniesta continua sa impresioneze. La 36 de ani, ibericul a reusit sa castige in acest sezon Supercupa Japoniei, acesta fiind cel de-al 37-lea trofeu din palmaresul sau. Doar Dani Alves are mai multe trofee castigate (40).