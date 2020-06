EXCLUSIV www.sport.ro! Dezvaluirile golgeterului stelist adus pentru Champions League: "Nu l-am vazut niciodata pe Becali!"

www.sport.ro a stat de vorba cu unul dintre atacantii care au marcat istoria recenta a FCSB!

Bianca Dumitru

Federico Piovaccari a jucat la Steaua in sezonul 2013-14, fiind imprumutat in Romania de Sampdoria. In acel an, el a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai "ros-albastrilor". De altfel, Piova a fost golgeterul Stelei: doar in Liga 1 a inscris 10 goluri in 25 de meciuri.

In 2013, italianul a jucat cu Steaua si in grupele Ligii Campionilor. A avut o contributie semnificativa la calificare, in urma golurilor marcate in dubla cu Legia Varsovia, din play-off-ul competitiei.

A fost unul dintre cei mai buni jucatori ai echipei in sezonul revenirii in grupele Champions League, insa n-a apucat sa-l cunoasca pe Gigi Becali. Patronul era inchis in urma unui schimb de terenuri cu armata. Desi a plecat de 6 ani din Romania, italianul inca urmareste rezultatele echipei si considera ca scandalul dintre CSA si FCSB afecteaza identitatea Stelei.

"Cand am primit oferta de la Steaua, eram in vacanta cu familia mea si am fost foarte fericit ca voi putea juca la un club asa de mare. Nu stiam Romania inainte de a juca la Steaua. Am avut parte de o surpriza, Romania e o tara foarte, foarte frumoasa", spune Piovaccari.

Reghecampf l-a impresionat cu metodele sale. Piovaccari spune ca antrenorul "e unul dintre cei mai buni' pe care i-a avut in cariera.

Becali si-a dat acordul pentru imprumutul varfului italian in timp ce se afla in penitenciar. Piovaccari a ajuns in Romania la cateva saptamani distanta de condamnarea milionarului.

"Pe Gigi Becali nu l-am intalnit niciodata. Nu l-am vazut niciodata fata in fata. Acum inca urmaresc rezultatele echipe si ma uit la rezumatele partidelor. Situatia de fata (n.r. scandalul dintre CSA si FCSB) nu este buna pentru ca pentru mine si peste tot in lume numele echipei este Steaua, nu FCSB. Ceea ce se intampla nu e un lucru bun", crede Piovaccari.

Referitor la amintirile pe care le are din anul petrecut le Steaua, atacantul italian a spus ca a fost un sentiment unic pentru el sa joace in fata unui stadion plin.

"Suporterii din Romania sunt cei mai tari! Nu pot sa uit momentul in care am jucat si am inscris in fata a 50.000 de oameni. Cu toate astea, cel mai frumos rezultat pentru mine a fost victoria cu 3-0 in fata celor de la Timisoara", isi aminteste Piovaccari.

In prezent, Federico Piovaccari este jucatorul Cordobei, echipa din Liga a 3-a spaniola. Fotbalistul in varsta de 35 de ani isi doreste sa ramana in fotbal si dupa ce va renunta la cariera de jucator profesionist.



"Imi doresc sa continui sa joc cat mai pot, apoi sa raman in lumea fotbalului pentru ca fotbalul este viata mea", a declarat Piovaccari pentru Sport.ro.

Dupa despartirea de Steaua, in 2014, Piovaccari a jucat inclusiv in Primera Division, pentru Eibar. A mai trecut apoi pe la Western Sydney Wanderers (Australia), Zheijang Yiteng (China), Ternana (Italia) sau Rayo Vallecano (Spania).