Christian Ilic, mijlocașul croat născut în Austria care a jucat la Dinamo în sezonul 2023-2024 (25 de meciuri și 6 pase de gol în Superligă și Cupa României), s-a transferat în vară în exoticul campionat al Indoneziei.

Ilic, 29 de ani, fotbalist cu Motherwell (Scottish Premiership) în CV înainte de a semna cu Dinamo, a evoluat în sezonul trecut în Bulgaria, la Spartak Varna.

În Indonezia, mijlocașul joacă la Bhayangkara Presisi Lampung Football Club, echipă de mijlocul clasamentului.

În penultima etapă, un 2-0 cu Persijap, Ilic a intrat după aproximativ o oră de joc și a obținut penalty-ul din care s-a stabilit scorul final, în minutul 81.

