Fotbalistul lui Dinamo trecut și pe la Motherwell joacă acum la Bhayangkara Presisi Lampung FC! Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Destinație exotică pentru fostul mijlocaș al ”câinilor”.

Christian Ilic, mijlocașul croat născut în Austria care a jucat la Dinamo în sezonul 2023-2024 (25 de meciuri și 6 pase de gol în Superligă și Cupa României), s-a transferat în vară în exoticul campionat al Indoneziei.

Ilic, 29 de ani, fotbalist cu Motherwell (Scottish Premiership) în CV înainte de a semna cu Dinamo, a evoluat în sezonul trecut în Bulgaria, la Spartak Varna.

În Indonezia, mijlocașul joacă la Bhayangkara Presisi Lampung Football Club, echipă de mijlocul clasamentului.

În penultima etapă, un 2-0 cu Persijap, Ilic a intrat după aproximativ o oră de joc și a obținut penalty-ul din care s-a stabilit scorul final, în minutul 81.

Christian Ilic, omul cu pasa decisivă la Dinamo în sezonul 2023-2024

În iunie 2024, Dinamo și Christian Ilic s-au înțeles asupra rezilierii contractului.

”Dinamo 1948 București și mijlocașul croat Christian Ilić au convenit astăzi încheierea raporturilor contractuale. 

Transferat în vara anului trecut, Christian Ilić a jucat 25 de meciuri pentru Dinamo, în campionat și în Cupa României, reușind 6 pase decisive.

Îi mulțumim lui Christian Ilić, în numele tuturor dinamoviștilor, pentru atașamentul demonstrat față de culorile clubului într-un moment complicat în viața echipei noastre!”, anunța atunci Dinamo.

