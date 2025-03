Cosmin Olăroiu (55 de ani) are peste 20 de ani de antrenorat, însă programul său, la Sharjah, în luna martie, reprezintă o premieră inclusiv pentru el. Pentru că a ajuns să întâlnească același adversar, în mod repetat!

Concret, pe toată durata a lunii martie, Sharjah va juca, în diferite competiții, cu o singură echipă: Shabab Al-Ahli din Dubai! Cele două formații din Emirate se vor intersecta de cinci ori, în decurs 24 de zile.

Primele trei partide s-au disputat deja. A fost, mai întâi, dubla din sferturile Ligii Campionilor Asiei 2. Aici, calificarea a fost tranșată de echipa lui Oli, în mod dramatic! A fost 1-1 în tur și 1-1 în retur, iar Sharjah s-a impus la loviturile de departajare. Pentru Olăroiu și elevii săi urmează acum dubla cu Al-Taawoun (Arabia Saudită) din semifinale, pe 8 și 15 aprilie.

Până atunci însă, „maratonul-fotbalistic“, Sharjah – Shabab Al-Ahli și-a consumat și al treilea episod. De această dată, în turul semifinalelor Cupei Emiratelor. Câștig de cauză a avut acum Shabab Al-Ahli, scor 3-1. Ceea ce înseamnă că formația din Dubai a luat o opțiune serioasă pentru calificare, înaintea returului de pe teren propriu, pe 23 martie. Ulterior, cele două rivale vor juca și pentru a 5-a oară în această lună (!), de această dată în campionat, pe 28 martie.

Olăroiu, nemulțumit din cauza greșelilor de arbitraj

După meciul din Cupa Emiratelor, încheiat cu înfrângerea echipei sale, prima în această serie de cinci dueluri cu Shabab Al-Ahli, Oli a venit în fața jurnaliștilor și a analizat meciul.

„Paradoxal, astăzi, am jucat mai bine decât în ultimul meci. Am controlat mai mult jocul, ne-am creat situații. Am avut o posesie mai mare. Dar când faci greșeli, la fazele fixe, plătești prețul. Bineînțeles, rezultatul e dezamăgitor prin prisma jocului. Adică, Shabab Al-Ahli mi se pare o echipă foarte puternică. Care s-a și bazat, în mare măsură, pe jucătorii care au fost pe teren și în meciul precedent, în Champions League. Noi, din cauza conjuncturii, din cauza convocărilor la echipele naționale, am dat minute unor jucători cu mai puține meciuri în ultima perioadă. Pentru unii dintre ei sunt bucuros, pentru că au arătat că pot, că pot fi niște soluții pentru echipă. Nu pot să spun că mă bucur, când pierd, dar prestația acestor jucători, cărora le-am dat minute, e un lucru pozitiv. Dar revin și spun că rezultatul de acum e injust“, a spus tehnicianul de 55 de ani.

Apoi, Olăroiu a și explicat de ce rezultatul final, 1-3, i se pare unul nedrept.

„Au fost și probleme cu arbitrajul. Prea multe faulturi, acordate mult prea ușor. De pildă, a dat fault la care a ieșit golul lor al treilea. Era un moment în care dăduserăm noi gol, reduseserăm din diferență. Eram într-un moment bun și dominam, iar arbitrul le-a dat o lovitură liberă pentru nimic. La fel, a comis o greșeală foarte mare, când am plecat pe contraatac, aveam avantaj, dar arbitrul a oprit jocul. Dacă oprești jocul într-o asemenea fază, atunci trebuie să dai galben. Dacă dădea galben, era al doilea, eliminare. Dar el a oprit jocul și nici n-a dat galben. Din păcate, asta e situația...“, a declarat Olăroiu.