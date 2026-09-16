Pe cât de bine merge Al-Jazira în Emirate, unde a ajuns lider după cinci etape, pe atât de greu se descurcă echipa în Asia.

Mai întâi, a fost eliminarea din cursa pentru grupa de Champions League Elite, după 1-4 cu Al-Ittihad Jeddah (Arabia Saudită), rezultat care a trimis echipa lui Cosmin Olăroiu în Champions League Two, a doua competiție continentală intercluburi. Iar acum a venit debutul infernal al arabilor în această întrecere. Pentru că meciul cu iranienii de la Gol-Gohar Sirjan, transmis live și în exclusivitate de VOYO Sport 1, a fost demn de Dosarele X. Din toate punctele de vedere!

Olăroiu, „fiert“: zero goluri din 20 de șuturi!

În primul rând, duelul cu formația iraniană, care în mod normal ar fi trebuit să fie precedat de o deplasare scurtă, s-a transformat într-o călătorie epuizantă. Pentru că Gol-Gohar Sirjan a ales să joace meciurile de acasă tocmai la Hisar, în Tadjikistan, neavând opțiunea de a evolua în Iran din cauza războiului. Așadar, Oli și elevii săi au făcut o deplasare de peste 13 ore până la destinație!

Odată început, meciul Gol-Gohar Sirjan – Al-Jazira s-a transformat într-un joc de-a şoarecele şi pisica. Pentru că partida a decurs într-o singură direcție: spre poarta celor de la Gol-Gohar. O singură statistică spune totul: echipa lui Olăroiu a avut 20 de șuturi, iar adversarii unul singur. Rezultatul final? Gol-Gohar Sirjan – Al-Jazira 0-0!