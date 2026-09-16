VIDEO EXCLUSIV Olăroiu, meci de Dosarele X în Liga Campionilor! Românul a răbufnit: „Nu există termen de comparație!“

Olăroiu, meci de Dosarele X în Liga Campionilor! Românul a răbufnit: „Nu există termen de comparație!“ Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Nevoită să facă o deplasare până în Tadjikistan, ca să întâlnească o formație iraniană privată de avantajul terenului propriu din cauza războiului, Al-Jazira (Emirate) a trăit o partidă bizară.

TAGS:
Gol-Gohar Sirjanal jaziraLiga Campionilor AsieiCosmin Olaroiu
Din articol

Pe cât de bine merge Al-Jazira în Emirate, unde a ajuns lider după cinci etape, pe atât de greu se descurcă echipa în Asia.

Mai întâi, a fost eliminarea din cursa pentru grupa de Champions League Elite, după 1-4 cu Al-Ittihad Jeddah (Arabia Saudită), rezultat care a trimis echipa lui Cosmin Olăroiu în Champions League Two, a doua competiție continentală intercluburi. Iar acum a venit debutul infernal al arabilor în această întrecere. Pentru că meciul cu iranienii de la Gol-Gohar Sirjan, transmis live și în exclusivitate de VOYO Sport 1, a fost demn de Dosarele X. Din toate punctele de vedere!

Olăroiu, „fiert“: zero goluri din 20 de șuturi!

În primul rând, duelul cu formația iraniană, care în mod normal ar fi trebuit să fie precedat de o deplasare scurtă, s-a transformat într-o călătorie epuizantă. Pentru că Gol-Gohar Sirjan a ales să joace meciurile de acasă tocmai la Hisar, în Tadjikistan, neavând opțiunea de a evolua în Iran din cauza războiului. Așadar, Oli și elevii săi au făcut o deplasare de peste 13 ore până la destinație!

Odată început, meciul Gol-Gohar Sirjan – Al-Jazira s-a transformat într-un joc de-a şoarecele şi pisica. Pentru că partida a decurs într-o singură direcție: spre poarta celor de la Gol-Gohar. O singură statistică spune totul: echipa lui Olăroiu a avut 20 de șuturi, iar adversarii unul singur. Rezultatul final? Gol-Gohar Sirjan – Al-Jazira 0-0!

Publicitate

Olăroiu: „Scor mincinos“

În momentul în care arbitrul a fluierat finalul jocului, camerele s-au mutat imediat pe Cosmin Olăroiu (57 de ani). Acesta a zâmbit nervos, vizibil iritat, a dat mâna cu antrenorul advers, Seyed Mehdi Rahmati, după care s-a îndreptat spre vestiar. La conferință, Oli a explicat de ce a fost supărat.

„Scorul final e unul mincinos. Pentru că nu reflectă realitatea de pe teren. Nu există termen de comparație între jocul celor două echipe. Bineînțeles că nu sunt mulțumit de acest egal! Noi am controlat acest meci și cred că adversara n-a avut niciun șut pe poartă. Mă așteptam la mai mult din partea jucătorilor mei în ultima treime. E mare păcat că n-am înscris la câte ocazii am avut“, a spus tehnicianul român.

În celălalt meci din grupa B, Arkadag (Turkmenistan) – Al-Muharraq (Bahrain) s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 1-0. La finalul partidelor din grupe, primele două clasate din fiecare serie vor avansa în optimi.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Povestea bunicii care și-a făcut primul pașaport la 91 de ani. După 5 ani, se pregătește să ajungă pe al șaptelea continent
Povestea bunicii care și-a făcut primul pașaport la 91 de ani. După 5 ani, se pregătește să ajungă pe al șaptelea continent
ULTIMELE STIRI
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Atenție, Gică Hagi! Graham Potter a anunțat lotul definitiv al Suediei pentru meciul cu România
Atenție, Gică Hagi! Graham Potter a anunțat lotul definitiv al Suediei pentru meciul cu România
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cu oferta pe masă, Edi Iordănescu s-a decis și a făcut anunțul

Cu oferta pe masă, Edi Iordănescu s-a decis și a făcut anunțul

Problemă pentru FCSB! Marele defect al lui Denis Drăguș: „Asta mi-au spus cei din Turcia”

Problemă pentru FCSB! Marele defect al lui Denis Drăguș: „Asta mi-au spus cei din Turcia”

Ce notă a primit Drăgușin după Fiorentina - Pisa 3-0: ”Impecabil”

Ce notă a primit Drăgușin după Fiorentina - Pisa 3-0: ”Impecabil”

Gigi Becali, reacție în stilul caracteristic după ce a auzit că finala Europa League se va juca la București

Gigi Becali, reacție în stilul caracteristic după ce a auzit că finala Europa League se va juca la București

OUT pentru Craiova - FCSB! Dezvăluirea lui Mihai Stoica: „Are o gaură în picior”

OUT pentru Craiova - FCSB! Dezvăluirea lui Mihai Stoica: „Are o gaură în picior”

Nota primită de Andrei Rațiu, după ce Rayo Vallecano a învins-o pe Espanyol

Nota primită de Andrei Rațiu, după ce Rayo Vallecano a învins-o pe Espanyol



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”
Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”
Alte subiecte de interes
Gol-Gohar Sirjan – Al-Jazira 0-0. Meciul a fost pe VOYO SPORT 1. Echipa lui Olăroiu, ocazii uriașe
Gol-Gohar Sirjan – Al-Jazira 0-0. Meciul a fost pe VOYO SPORT 1. Echipa lui Olăroiu, ocazii uriașe
Pițurcă, vehement după ce a văzut decizia lui Rădoi: "E o greșeală! Îi dai afară și iei jucători de la echipa a doua"
Pițurcă, vehement după ce a văzut decizia lui Rădoi: "E o greșeală! Îi dai afară și iei jucători de la echipa a doua"
Mirel Rădoi, declarație în forță după ce s-a despărțit de Al Jazira: ”Am vrut să plec! Principiile mele”
Mirel Rădoi, declarație în forță după ce s-a despărțit de Al Jazira: ”Am vrut să plec! Principiile mele”
"Cum poate să dea așa de acolo?". A șutat pe lângă poartă și și-a pus mâinile în cap: ratare monumentală a lui Cristiano Ronaldo
"Cum poate să dea așa de acolo?". A șutat pe lângă poartă și și-a pus mâinile în cap: ratare monumentală a lui Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor Asiei! A dat gol pentru Al Nassr în optimile cu Al Feiha + Când se poate duela cu Dan Petrescu
Cristiano Ronaldo, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor Asiei! A dat gol pentru Al Nassr în optimile cu Al Feiha + Când se poate duela cu Dan Petrescu 
Cosmin Olăroiu a ajuns la capătul răbdării: "Sincer, m-am săturat!"
Cosmin Olăroiu a ajuns la capătul răbdării: "Sincer, m-am săturat!"
CITESTE SI
Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni

stirileprotv Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ursula von der Leyen va propune un Consiliu European de Securitate și un protocol după modelul articolului 4 NATO

stirileprotv Ursula von der Leyen va propune un Consiliu European de Securitate și un protocol după modelul articolului 4 NATO

Blocaj într-un important județ după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Primăriile nu mai pot emite documente

stirileprotv Blocaj într-un important județ după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Primăriile nu mai pot emite documente

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!